Las escuelas deportivas de Mérida arrancan con mil plazas y grupos abiertos hasta junio

Activa la Delegación de Deportes su oferta para este curso: atletismo, tenis, gimnasia rítmica, gimnasia artística para niños y acondicionamiento físico o tenis para ... los adultos. Se cae, de momento, la natación. La climatizada de la Argentina está en obras y parece que al menos en este primer trimestre de curso no van a poder reabrirla. Ofrecen en cada modalidad dos sesiones semanales y a precios mucho más económicos que las tarifas de los clubes y los gimnasios de la ciudad para los grupos infantiles. El atletismo tiene como sede el complejo Diocles, el tenis en las pistas junto al pabellón Guadiana y en gimnasia rítmica, al haber tanta demanda, se abren grupos en Nueva Ciudad, las Abadías y Diocles. La artística, en cambio, se entrena en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

La delegación tiene también una campaña de promoción deportiva para mayores. Los monitores forman grupos por las mañanas en Nueva Ciudad, Abadías y Diocles. Prioridad para los socios de los Hogares de los barrios. Hay además clases de tenis de adultos en las pistas del Guadiana por las mañanas.

En total, calculan desde la Delegación, sumando modalidades, edades y grupos, la cobertura de este 2023-2024 alcanza las mil plazas. Y animan a las familias a informarse por las oficinas del campo de fútbol porque no se han agotado. Quedan vacantes, pocas, para algunos tramos horarios. Y para los que no encuentren ahora, aclaran que no funcionan con cupos cerrados. Durante todo el año, si hay disponibilidad, salen las que no se ocupan. El delegado municipal de Deportes, Antonio Marín, valora la alta aceptación a este programa porque funcionan todo el año con más del noventa por ciento de puestos asignados. Anima además a informarse de la disponibilidad por si hay huecos que les interese. Atletismo y gimnasia tienen cada vez más grupos de niños y en los últimos años repunta el tenis entre las preferencias.

En los próximos días quiere el concejal promocionar el horario de mañana para llenar todos los grupos de mayores abiertos ahora. Aunque los cuatro hogares tienen también sesiones de gimnasia, la delegación suma con acondicionamiento físico y gimnasia de mantenimiento, dos niveles diferentes para los que entrenan más a menudo. En la oferta privada igualmente los clubes y gimnasios de la ciudad sacan bonos o tarifas para mayores de sesenta y cinco años.