La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana

Que empresas del sector hostelero de la región puedan cocinar sus platos con los alumnos de la Escuela de Hostelería y estas comidas se ... sirvan al público, con precios bastante asequibles, dos días por semana. La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Empleo, tramita un proyecto de decreto que va a permitir, de forma práctica, sacarle más provecho a la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura, un centro, por cierto, de referencia nacional.

Un centro para la formación y la creación de empleo con especial atención a la parte práctica. Con ese objetivo se puso en marcha la Escuela de Hostelería de Mérida en la primavera del año 2011.

Se concibió expresamente como un Centro Integrado de Formación Profesional, en unas instalaciones punteras, para ser referente en nuestra comunidad autónoma de una enseñanza de alta calidad «donde se forman los mejores profesionales en las especialidades formativas vinculadas a la familia profesional de la hostelería y el turismo», se explicaba entonces por el Ejecutivo extremeño.

Ahora se ha reabierto una sala de promoción empresarial, que ya se puso en marcha en anteriores legislaturas aunque no tuvo continuidad, y vinculada a ella está el decreto que tramita el Ejecutivo regional.

Será «un escaparate para las empresas y una práctica real para el alumnado», subraya la Consejería de Economía y Empleo, tras confirmar que allí, de un lado, empresas del sector hostelero extremeño podrán cocinar sus platos y los alumnos desarrollar su labor y, de otra parte, el público podrá degustarlos en el restaurante.

El pasado miércoles fue su presentación, con el chef ejecutivo Antonio Manuel Céspedes, del restaurante Mamay Aldana, del cacereño Hotel Palacio Godoy by Hilton.

Al tratarse de un servicio público, la Junta organiza a través de un decreto cómo se debe pagar por parte del ciudadano la degustación de esos platos. No solo eso. Establece lo que costarán.

En cuanto a lo primero, no es necesario el pago a través de un modelo 050, dice la Junta, aunque en el borrador de decreto sí aparecía este modelo, sino que se hace una transferencia directa por parte del ciudadano a la Escuela de Hostelería, que tiene su propio CIF (Código de Identificación Fiscal) como una empresa. En cuanto a lo segundo, se tramita un decreto de precios públicos, que es el que los marca.

Hay dos tipos de menús y, por tanto, dos tipos de precios. Por el menú ejecutivo, que consta de dos platos, se abonará 12,12 euros. Por el menú degustación, que incluye cuatro cuatros, el coste es de 16,16 euros.

La idea de la Junta es que el restaurante de la Escuela de Hostelería se abra para el público a lo largo del mes de enero. Dos días a la semana. Las reservas se deben hacer mediante un formulario en la página de la Escuela de Hostelería y también se publicitará en Sexpe Emplea. El centro de formación que tiene el Servicio Extremeño Público de Empleo en la ciudad de Cáceres, donde también se imparten certificados profesionales de las familias de hostelería, igualmente permitirá la degustación.