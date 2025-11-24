HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnos de la Escuela de Hostelería de Mérida en el restaurante del centro. J. M. Romero

La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana

A partir de enero, las empresas podrán cocinarán sus platos con los alumnos para ser luego degustados por el ciudadano

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:43

Comenta

Que empresas del sector hostelero de la región puedan cocinar sus platos con los alumnos de la Escuela de Hostelería y estas comidas se ... sirvan al público, con precios bastante asequibles, dos días por semana. La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Empleo, tramita un proyecto de decreto que va a permitir, de forma práctica, sacarle más provecho a la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura, un centro, por cierto, de referencia nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  2. 2

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  3. 3

    María Varela: la mujer que fue asesinada cuando tomó la decisión de ser libre
  4. 4 Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026
  5. 5 Los adornos navideños vuelven a provocar una caída de cascotes en San Roque
  6. 6 El jamón de Dehesa de Solana se ha hace con el premio Gran Espiga
  7. 7

    Extremadura deberá reducir alumnos por aula si sale adelante la ley del Gobierno
  8. 8

    Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol
  9. 9

    La mejor profesora de Física de Inglaterra es una pacense: «Interesar a los alumnos es fácil»
  10. 10

    «En Extremadura cada vez hay más personas que compran sin recurrir a financiación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana

La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana