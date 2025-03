La Escuela de Diseño tiene cada vez más alumnos por la demanda laboral

Mérida es la ciudad del diseño. La Escuela de Arte y Superior de Diseño –EASD– imparte dos grados: el de gráfico y el de ... interiores. El de ingeniería de producto se oferta en el Centro Universitario de Mérida. Solo faltaría la especialidad de moda. Que, de momento, no se oferta en ningún centro público de la región.

Daniel Hervás es profesor de la EASD. Explica que la enseñanza que imparten es de carácter universitario. Cuatro cursos divididos en cuatrimestres, asignaturas distribuidas por créditos, trabajos fin de grado, prácticas de empresa o intercambios erasmus. Los primeros cursos estudian materias generales que comparten tanto los de gráfico como los de interiores. En los últimos ya se especializan porque el gráfico, explica el profesor Hervás, tiene en sí mismo un abanico muy amplio. Algunos estudiantes emprenden el camino digital para hacer páginas web o animación. Otros el editorial y se especializan en diseñar libros y revistas. Y otra alternativa surge en los envases y el embalaje, que tiene cada vez más demanda por el interés de las marcas por renovar marcas, logotipos y formatos de venta. El grafismo publicitario, la infografía o la tipografía tienen también su propio camino. Hay diseñadores que se dedican solo a hacer tipos de letras.

Y un trozo de todas esas especialidades se ve ahora en la sala de la EASD. Los alumnos de cuarto han hecho una selección de sus mejores proyectos durante su estancia en el centro.

«Tenemos buena incorporación, la mayoría de nuestros alumnos acaban trabajando de lo que quieren»

Una forma de ver ya la inclinación profesional que van a tener en el futuro. Los de último curso se centran en el trabajo fin de grado y en las prácticas de empresas ahora. Algunos incluso se han ido fuera de Extremadura. Es fácil llegar a un acuerdo con la Escuela si los alumnos tienen interés y les aceptan como diseñadores en prácticas en otros sitios que no están en el catálogo de convenios. «Actualmente tenemos una incorporación laboral alta. La gran mayoría de los que terminan acaban dedicándose a lo suyo y con relativa facilidad». Explica Hervás que en Extremadura, todo lo relacionado con el diseño, está aún por hacer. No hay muchas empresas grandes que incorporen a este tipo de perfiles. Aunque no faltan excepciones, Apis, en Mérida, tiene ya a dos antiguos alumnos.

Pero sí surgen más agencias y estudios que trabajan por encargos. Y están incrementando sus plantillas para asumir el volumen en cartera. «Algunos chicos se quedan a trabajar donde hacen las prácticas porque como están muy bien formados, les piden que continúen». Cada año se ofertan veinte plazas para entrar en primero de diseño gráfico. Hace ya algunos cursos que las veinte que salen se agotan. Hay que poner una lista de espera. Interiores va por el mismo camino. El año pasado fue la primera vez que se hizo el cupo. «Al tener buena incorporación la gente se interesa por este grado, eso lo estamos viendo». Algunos incluso deciden desde el principio trabajar por cuenta propia. Valora el profesor Hervás el papel que hace la EASD de Mérida por la difusión de esta cultura en la región. «Yo siempre digo que cualquier objeto que no venga directamente de la naturaleza está diseñado por alguien. La ropa, los coches, los muebles, los libros...todo lo que tocamos cada día es diseño». En la ropa, por ejemplo, el diseño pesa casi tanto o más que el precio. O en hostelería. Antes se elegían por la comida o el precio, pero cada vez más por el diseño del local. El consumo no se rige solo por la variable calidad precio. Ahora por calidad, precio y diseño. Explica Hervás a sus alumnos que hay muchas empresas que necesitan diseñadores, pero no son conscientes de que realmente les necesitan y que les iría mejor con ellos dentro. Por eso quiere que se hable más y se conozca mejor el rol de los diseñadores. Está claro, insiste, que en cualquier empresa y de cualquier sector hay un retorno claro cuando se incorporan. Y para eso les preparan en la Escuela.