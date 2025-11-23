HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Alumnos de la Escuela de Arte y Diseño en la restauración de un mosaico emeritense. HOY

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida organiza una jornada sobre su historia

Será el próximo 5 de diciembre, en una cita que se desarrollará por la mañana en el centro cultural Santo Domingo

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:27

Docentes, investigadores, antiguos miembros de la comunidad educativa y estudiantes tienen una cita en la Escuela de Arte de Mérida. Será el 5 de diciembre, ... con una jornada organizada por el centro en la que se repasará su historia. Se desarrollará entre las 11:30 y las 13 horas, en el centro cultural Santo Domingo. Actualmente la Escuela ofrece Bachillerato de Arte, Ciclos de Grado Superior en Mosaico y Cerámica Artística, Ciclo de Grado Medio de Reproducciones Artísticas en Piedra, Grado en Diseño de Interiores y en Diseño Gráfico.

