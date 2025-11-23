La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida organiza una jornada sobre su historia

Docentes, investigadores, antiguos miembros de la comunidad educativa y estudiantes tienen una cita en la Escuela de Arte de Mérida. Será el 5 de diciembre, ... con una jornada organizada por el centro en la que se repasará su historia. Se desarrollará entre las 11:30 y las 13 horas, en el centro cultural Santo Domingo. Actualmente la Escuela ofrece Bachillerato de Arte, Ciclos de Grado Superior en Mosaico y Cerámica Artística, Ciclo de Grado Medio de Reproducciones Artísticas en Piedra, Grado en Diseño de Interiores y en Diseño Gráfico.

En esa jornada se repasará la trayectoria de la Escuela y su papel en la formación artística de Extremadura. Coincide en el tiempo con la exposición conmemorativa 'Frente al Espejo. La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida', que permanecerá abierta durante todo el mes de diciembre en la sala de exposiciones del centro cultural.

Luis A. Macías Moreno es el director ahora de la Escuela de Arte, un referente en la comunidad autónoma y será el encargado del discurso inaugural de la jornada. A continuación Celia Porras Alonso, antigua directora y docente, catedrática de Historia del Arte, hablará sobre el inicio del cambio en la Escuela de Arte de Mérida a mediados de la década de 1980.

Mientras, Álvaro Cassillas Bolaños, archivero del Museo Nacional de Arte Romano, hará una semblanza de la evolución del Museo, ideado arquitectónicamente hablando por Rafael Monea y ahora en fase de ampliación.

Enrique Meléndez Galán, profesor del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, impartirá la charla 'Del documento a la Historia. Una investigación sobre nuestra Escuela'.

Al final de la jornada está previsto un reparto de ejemplares de la publicación de Meléndez Galán 'Historia de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida', edita por la Fundación CB. Antonio Vélez, delegado de Cultura del Ayuntamiento, y Pilar Pérez, secretaria general de Educación de la Junta de la Extremadura, asistirán a la clausura.