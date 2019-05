La Escuela de Arte y Superior de Diseño, epicentro de la vida cultural Una joven observa una obra de una de las muestras. :: brígido Los que elijan estudiar en ella pueden solicitar hasta hoy acceder a sus estudios superiores y hasta el 7 de junio a los ciclos formativos M. ÁNGELES MORCILLO MÉRIDA. Viernes, 31 mayo 2019, 08:13

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida, además de ser uno de los mejores centro de formación de la ciudad, se ha convertido en los últimos meses en el epicentro de gran parte de su vida cultural.

Un centro que, según palabras de su director, Arturo Portillo, «ha tenido hiperactividad durante este curso escolar».

Durante estos días, además de poder visitar en sus instalaciones tres exposiciones, los que estén interesados en cursar estudios relacionados con el arte pueden acercarse a sus instalaciones a preinscribirse en las materias que ofrece. Trámite que también se puede hacer por Internet a través de su web https://escueladeartemerida.educarex.es/.

El centro tiene más de 300 alumnos de todas las especialidades y acoge en la actualidad tres muestras

La Escuela de Arte es como tres escuelas juntas. Por un lado, se puede cursar Bachillerato de Arte, ciclos formativos y en tercer lugar los estudios superiores, donde se incluye Diseño Gráfico y Diseño de Interiores, que son equivalentes a los estudios universitarios. Aunque en este caso no lo imparte la Universidad de Extremadura sino la Consejería de Educación.

Estos tienen una duración de cuatro cursos y son equivalentes a un Grado Universitario. Para acceder es necesario el título de Bachillerato (sin necesidad de realizar la EBAU) o de Técnico Superior, aunque hay posibilidad de hacer una prueba de madurez para aquellos alumnos que no cumplan dichos requisitos.

Dentro de los ciclos formativos hay tres diferentes y son equivalentes a FP: uno de ellos es Reproducciones Artísticas en Piedra, lo que también se conoce como talla en piedra. Los otros dos son Mosaicos y Cerámica Artística.

Estas titulaciones tienen una duración de dos cursos y los requisitos para acceder son tener el título de la ESO (para Grado Medio) o de Bachillerato (para Grado Superior). Aunque también es posible acceder a dichas titulaciones si no se reúnen los requisitos académicos realizando una prueba de madurez.

La Escuela de Arte es, desde hace muchos años, un referente a nivel nacional en cuanto a la formación de mosaico. De hecho, de alguna manera, se puso una escuela de arte en Mérida por el tema del mosaico. Incluso en el Ciclo Formativo de Mosaicos hay un grupo que ya está en vinculación con Conímbriga (Portugal). Los vecinos portugueses quieren crear un centro de mosaicos y han tomado la escuela de Mérida como referencia.

El periodo de preinscripción en las distintas titulaciones que se imparten en la Escuela de Arte y Superior de Diseño será hasta el viernes 7 de junio para ciclos formativos y hasta hoy para los Estudios Superiores.

Los diseños, con mucho tirón

El director de la Escuela de Arte declara a HOY que en la actualidad, de las titulaciones que se imparten en el centro, las que tienen más tirón son Diseño Gráfico y Diseño de Interiores. Y en cuanto a materias que se refieren a actividades artesanales sigue predominando el mosaico seguido del trabajo en piedra. De hecho, dice que algunos incluso, cuando terminan Bellas Artes, se especializan en talla en piedra en la escuela de Mérida.

Asegura que en este curso han estado en el centro más de 300 alumnos, incluidos los que han cursado Bachillerato de Artes, cuyo periodo de inscripción finalizó el 26 de abril.

Arturo Portillo dice también que este año han tenido muchísima actividad y que el centro ha sido epicentro de varias exposiciones, ahora mismo hay tres, y el centro neurálgico de la Semana del Diseño, una de sus citas anuales más importantes.

Anima a la gente a que se matricule en cualquiera de sus materias y les informa que no hay límite de edad. «Hay que gente que se ha jubilado de su trabajo y me pregunta si podría cursar algo en el centro. A lo que yo les contesto que no solo pueden, sino que deben hacerlo», confiesa el director.