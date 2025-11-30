HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un joven de 27 años muere tras un accidente de moto en la avenida de Elvas de Badajoz
Cartel anunciador de la muestra de la Escuela de Arte y Diseño. HOY

La Escuela de Arte y Diseño de Mérida resume su capacidad creativa en una exposición

La muestra podrá visitarse a partir del próximo martes y hasta el 30 de diciembre en la sede de la Fundación CB

R. H.

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:21

Comenta

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida inaugura esta semana una singular exposición. Denominada 'Frente al espejo', es una muestra de la ... actividad creativa que ha caracterizado a laescuela a lo largo de más de nueve décadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manu, el batería de Sanguijuelas que salió de las verbenas: «He llegado a tocar con tres grupos en un día»
  2. 2

    Ni secuestro, ni violación, su mujer tenía un amante
  3. 3

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  4. 4 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  5. 5 Cinco heridos, uno de ellos grave, en un choque frontal cerca de Almendralejo
  6. 6

    El restaurante del santuario de la Montaña de Cáceres se complica y llega a los tribunales
  7. 7

    Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  8. 8

    La Navidad de Sagrajas brilla más con prestiños y bocadillos de jamón
  9. 9 La Policía Local de Cáceres rescata a un hombre semiinconsciente tras el incendio de su vivienda
  10. 10 Extremadura ilumina la Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Escuela de Arte y Diseño de Mérida resume su capacidad creativa en una exposición

La Escuela de Arte y Diseño de Mérida resume su capacidad creativa en una exposición