La Escuela de Arte y Diseño de Mérida resume su capacidad creativa en una exposición

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida inaugura esta semana una singular exposición. Denominada 'Frente al espejo', es una muestra de la ... actividad creativa que ha caracterizado a laescuela a lo largo de más de nueve décadas.

La exposición podrá visitarse del 2 al 30 de diciembre en el centro cultural Santo Domingo de la Fundación Caja Badajoz, en la plaza de Santo Domingo. De lunes a viernes, se podrá contemplar de las 17:30 a las 21 horas. Los sábados, de 10.30 a 14 horas.

A través de dibujos, publicaciones, pinturas, esculturas, piezas digitales, mobiliario, proyectos, artesanía y otros elementos que forman parte del día a día de la Escuela, se propone un recorrido que trasciende la exposición académica tradicional.

'Frente al espejo' es, «ante todo, una mirada hacia el pasado para comprender mejor nuestro presente y afrontar los retos que plantea la nueva ley de enseñanzas artísticas en Extremadura», se concluye desde el centro.

De otro lado, el próximo viernes, la Escuela de Arte organiza una jornada en la que se repasará su historia. Se desarrollará entre las 11:30 y las 13 horas, igualmente en el centro cultural Santo Domingo.