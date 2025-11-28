La Escuela de Aprendizaje Barraeca ofrecerá cuatro especialidades a 48 alumnos

La Escuela de Aprendizaje Laboral Barraeca alcanza su quinta andadura. El Ayuntamiento de Mérida, su promotor, cuenta con una subvención de 1,1 millones para ... su puesta en marcha. Permitirá la formación a 48 personas en especialidades «con enormes posibilidades de inserción laboral», ha dicho la delegada de Formación para el Empleo, Pilar Amor. Hay compromisos de 30 contrataciones con empresas privadas, ha remarcado.

Las especialidades formativas son las de fontanero-mantenedor/rehabilitador de edificios y viviendas (12 alumnos); electricista de edificios e instalaciones (12); operario especializado en construcción, patrimonio y excavaciones arqueológicas (12) y la de pintura decorativa en construcción (12 alumnos).

«Pivotan sobre la importancia que para Mérida tiene el sector de la construcción, tanto pública como privada y todas las actividades que cubren las profesiones y ocupaciones laborales colaterales que actúan como servicios auxiliares complementarios en vivienda, todo ello como clave de su desarrollo y ante la falta de profesionales cualificados en estos sectores y la apreciación de un salto generacional«, ha afirmado Amor.

Sobre el proceso de selección del alumnado ya se ha iniciado mediante «sondeo del Sexoe y hoy finaliza el plazo de entrega de solicitudes en el centro de empleo». Este proceso se desarrollará a lo largo de diciembre.

El Programa de Escuelas de Aprendizaje Laboral consiste en el desarrollo de proyectos que combinan el aprendizaje y la cualificación con el trabajo efectivo en actividades de utilidad pública o interés social, junto a la adquisición de competencias básicas y genéricas, para la mejora de la empleabilidad de las personas participantes, a través de la profesionalización, el acompañamiento y la adquisición de experiencia, con el objetivo último de facilitar su inserción laboral.

Constan de dos etapas: una etapa formativa inicial y otra etapa de formación en alternancia con el trabajo. En la etapa inicial, de tres meses de duración, «el alumnado recibirá formación profesional o formación en el trabajo relacionada con la ocupación a desempeñar».

Durante la etapa de formación en alternancia con el trabajo, de nueve meses de duración, el alumnado-trabajador recibirá formación con una duración mínima del 35% y estará contratado en la modalidad del contrato de formación en alternancia con una retribución del 75% del Salario Mínimo Interprofesional.