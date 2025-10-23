Los escolares toman las calles de Mérida con las bicicletas

Sol, nubes, viento soportable y temperatura agradable. Una buena combinación para que los escolares que se han montando esta mañana en bicicleta disfruten de una ... jornada sobre ruedas. Según las previsiones, será alrededor de 900 niños de centros de Educación Primaria y Educación Especial los que participan en la decimoquinta edición del Día Escolar de la Bicicleta 'maestro Lozano' en Mérida.

Han salido poco después de las diez y veinte de la mañana desde el colegio de Las Josefinas, en la avenida Felipe VI, para llegar a los alrededores del velódromo municipal, junto al instituto de Secundaria Albarregas, algo después del mediodía.

Han participado 22 centros, 20 de Mérida y dos de otras localidades. En este caso del colegio La Anunciación de Valverde de Mérida y el Centro Rural Agrupado Manantial de la localidad cacereña de Escurial. Por parte emeritense los asistentes proceden del FEC (Fundación Educación Católica) Nuestra Señora de Guadalupe (Las Josefinas); la cooperativa docente San Juan Bosco; la cooperativa docente Atenea; la cooperativa docente Santa Eulalia; y los colegios Antonio Machado, Nuestra Señora de La Antigua, Miguel de Cervantes, Ciudad de Mérida, Trajano, Suárez Somonte, Francisco Giner de los Ríos, Federico García Lorca, Maximiliano Macías, José María Calatrava, Dion Casio, Octavio Augusta, Pablo Neruda; Las Escolapias y el Centro Ocupacional Proserpina y el CEE Casa de la Madre.

J. M. Romero

El Día Escolar de la Bicicleta se concibe como una actividad educativa, lúdica, saludable e inclusiva dirigida a todos los centros de Educación Primaria y Educación Especial. En ella participan alumnado, profesorado, voluntarios y familiares «con el objetivo de fomentar entre la población escolar los hábitos saludables, la convivencia entre centros educativos, el uso de la bicicleta como modelo de vehículo sostenible y el respeto por el entorno y los espacios verdes de la ciudad».

Esta decimoquinta edición está organizada por el Ayuntamiento de Mérida, la Federación Extremeña de Ciclismo, el centro de enseñanza deportiva Formdepor y los voluntarios Pedro Lozano y Juan Romero.