Escolares con sus bicis por la avenida Felipe Vi (antigua carretera de Cáceres), esta mañana J. M. Romero

Los escolares toman las calles de Mérida con las bicicletas

Niños de 22 centros, dos de fuera de la ciudad, disfrutan sobre ruedas en una mañana espléndida

Celestino J. Vinagre

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:12

Sol, nubes, viento soportable y temperatura agradable. Una buena combinación para que los escolares que se han montando esta mañana en bicicleta disfruten de una ... jornada sobre ruedas. Según las previsiones, será alrededor de 900 niños de centros de Educación Primaria y Educación Especial los que participan en la decimoquinta edición del Día Escolar de la Bicicleta 'maestro Lozano' en Mérida.

