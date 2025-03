El equipo emeritense de los doscientos infartos en un año

Antonio Gilgado Mérida Sábado, 22 de enero 2022, 13:44 | Actualizado 15:53h. Comenta Compartir

Cuando el consejero Vergeles visitó la nueva sala de Hemodinámica del Hospital de Mérida, el doctor Cerrato le puso un símil futbolístico. «Si tienes al Real Madrid, quieres que juegue en un campo de césped y no en uno de tierra».

Ochocientos mil euros se invirtieron en una maquinaria de imagen más potente para mejorar los resultados. Y los datos, explica Cerrato, hablan por sí solos: en su primer año de funcionamiento han aumentado un 14% el número de cateterismos, angioplastias, implantes de stents coronarios e intervenciones urgentes en infartos.

Cerrato cuenta la evolución de su departamento. En 2014, aclara, se da el primer paso porque hasta entonces muchas de las intervenciones que se hacen ahora se derivaban a Badajoz. Poco a poco fueron asumiendo más casos y el espaldarazo definitivo llegó con el nuevo equipamiento. Se puso un aparataje completamente nuevo para estas intervenciones. Fue el más moderno de España y durante un tiempo único en Europa.

Llevan un año trabajando con maquinaria de definición de imagen de más de sesenta pulgadas que los médicos distribuyen según lo que van viendo. Y con polígrafo de última generación. Pueden integrar el TAC y el ecocardio en una sola imagen antes de la intervención.

El año pasado hicieron mil doscientos ochenta cateterismo y seiscientas sesenta angioplastias. «Para una sala es muchísimo, muchísimo», insiste.

De media, sale cinco diarias incluyendo sábados y domingo. Pero los sábados, domingos y madrugadas solo hacen urgencias.

También han incrementado mucho la primaria. Pacientes graves con un infarto a los que si no se les atiende en menos de noventa minutos se mueren. Doscientas intervenciones urgentes solventaron el año pasado. Los doscientos infartos de su sala se equipara al que registra, por ejemplo, el Hospital Virgen del Rocío. Con un volumen de población superior. El protocolo de código infarto que se puso en marcha hace tres años ha ido superando registros cada ejercicio. En 2020 fueron ciento sesenta. Los doscientos del 2021 lo interpreta el doctor Cerrato como un salto de calidad definitivo. «Trabajamos mucho. No lo vamos a negar, pero cuando ves los datos te llena de orgullo porque ves que el esfuerzo que hace todo el equipo merece la pena y repercute en los pacientes». El noventa por ciento de los que tratan entran por un problema en las coronarias. Una angina de pecho o un infarto que al taparse una arteria tienen que abrir con una guía por la que luego van los stent. Con el aparato de rayo identifican en pocos segundos el punto obstruido, el stent se abre y aplasta la obstrucción.

El otro diez por ciento viene por problemas de válvulas y el cateterismo resulta necesario porque antes de arreglar las válvulas hay que revisar las coronarias. Lo normal, explica Cerrato, es que con cada paciente no tarden más de cuarenta minutos. Aunque hay que tener en cuenta el periprocedimiento, la preparación inicial antes de ponerse en la máquina. Que suele llevar veinte minutos como mucho. De media, por tanto, cada caso pasa una hora en la sala. Aclara Cerrato que no es una cirugía, sino una intervención. No abren el pecho ni ninguna cavidad. A través de la arteria radial de la muñeca van pasando los catéter. Y cuando se abre, el stent se queda encallado en la coronaria y dura toda la vida. El organismo lo asimila. El paciente permanece siempre consciente y hablando con el personal sanitario. Las sedaciones son muy extraordinarias. Una o dos veces al año. Solo cuando se ponen muy nerviosos y no queda más remedio que llamar a los anestesistas. De cara al futuro.

Viendo los números, en el servicio esperan que se incoropore pronto otra sala para derivar todavía menos casos a Badajoz.

