La EOI de Mérida se convierte en referente nacional en educación de igualdad

Premio Irene del Ministerio de Educación para la Escuela Oficial de Idiomas de Mérida porque ha convertido la igualdad y la lucha contra la ... discriminación en el denominador común de todos sus proyectos educativos. Van más allá de un contenido concreto por el 8M o el 25N. Trabajan todo el curso, como valor añadido a la enseñanza de idiomas.

Empezaron en 2017. Un grupo de profesoras detectó que trataban con frecuencia la igualdad, la discriminación por género y el lenguaje sexista en sus clases. Por eso decidieron programar algo conjunto. En 2017 alumbraron el proyecto, en el 18 lo presentaron al claustro y se aprobó para que fuera una iniciativa de toda la Escuela. Desde entonces, han ido sumando propuestas y contenidos. La profesora María Jesús Quiroga Caraballo explica la evolución y la experiencia que han adquirido.

Sin saberlo, explica, desarrollaron un plan de igualdad que luego la Ley empezó a pedir a todos los centros sostenidos con dinero público. En la EOI llevaban varios años de ventaja. Empezaron con las efemérides. Primero con sesiones especiales el 25N por el día internacional contra la violencia que sufren las mujeres y las niñas. El 11 de febrero por la visibilidad de la mujer en la ciencia y el mes de marzo por el 8M para rescatar el papel de filósofas, políticas o economistas.

Luego incorporaron material para revisar en todos los idiomas que imparten el lenguaje sexista, la discriminación por género y la homofobia.

En la biblioteca, midieron la representación de la mujer en sus fondos. Vieron que había una diferencia muy grande a favor de los autores hombres. Por eso decidieron equilibrar la balanza y rescatar a escritoras con calidad indiscutible pero que no tuvieron la promoción de los autores hombres. «El proyecto EOI igualdad está en todo los que hacemos, son como hilos distintos que se van trenzando. La igualdad es el hilo que trenza lo demás». El día de la poesía, por ejemplo, sin no tuviera esta filosofía ya impregnada, seguramente habrían puesto en clase más poemas escritos por hombres que por mujeres. Algo parecido ocurre cuando en el temario de los diferentes idiomas hablan de arte. Rescatan a pintoras de las que no siempre se habla en las sesiones de historia de la pintura. Y si trabajan léxicos relacionados con el deporte no se limitan solo al fútbol masculino o la liga, también tratan la incorporación de las futbolistas en los últimos años. «Nuestra apuesta es la visibilidad y no visibilizar a la mujer en los temarios y en las actividades del centro es discriminatorio. Desde el respeto se reflexiona».

Ve la profesora Quiroga Caraballo en la Escuela un entorno ideal porque conviven grupos de edades diferentes. Hay muchas más mujeres que hombre matriculadas, casi un setenta por ciento. Pero en un rango de edad muy amplio. Desde adolescentes hasta mujeres de más de setenta. «Nuestro centro es muy interesante porque tenemos una representación social muy amplia». El Ministerio ha valorado, sobre todo, la capacidad que han desarrollado los docentes para insertar los contenidos de igualdad y contra la discriminación en la vida diaria de la escuela. Y en un contexto educativo además poco favorable. La EOI no funciona como los colegios o institutos, con horarios intensivos de lunes a viernes. La inmersión educativa es más fácil. Aquí, en cambio, trabajan con grupos de dos o tres sesiones semanales.

El Ministerio destaca también la participación de todos los idiomas y de todos los niveles. Lo que permite a los alumnos que van progresando y profundizando hacerlo también en igualdad.

Mucho éxito tuvo la performance que organizaron en los cinco idiomas el día del centro y ahora las del 8M.

El catálogo que han desarrollado les ha llevado también a impartir sesiones de buenas prácticas a otros docentes en el CPR de Mérida, en jornadas de formación de las escuelas oficiales de idiomas de Extremadura o a ponencias en otras comunidades autónomas. Aunque el espaldarazo definitivo ha llegado con el premio nacional. «Se piensa que en escuelas de idiomas hay proyectos que no se pueden hacer, pero si ves un referente, te animas a intentarlo. Y, ahora mismo, en materia de igualdad, la de Mérida es un referente nacional». El director Juan María Pérez ve en el Irene del Ministerio una recompensa al esfuerzo de varios años y al interés de los docentes por convertirla en algo más que un sitio donde se aprenden idiomas. En las redes sociales tienen una cuenta de X propia con la designación EOIguladad en la que van subiendo contenidos. Se nutren con gráficos, estadísticas, citas o los programas de radio que graban con entrevistas. También biografías de mujeres relevantes o recomendaciones literarias. Entre las últimas, destaca la profesora a Chimamanda Ngtozi Adichie y su libro 'Todos somos deberíamos ser feministas'. El libro ya está en la biblioteca del centro.