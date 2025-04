El encendido del alumbrado activa la semana de la Feria de Mérida con una treintena de atracciones

Dos líneas especiales de bus nocturno para ir al Ferial

Transportes Urbanos ofrece durante los días de Feria servicios especiales en horario nocturno con salidas cada hora desde el recinto ferial a partir de las 23 horas, cuando finalice el servicio ordinario. Se habilitan dos líneas que harán recorridos por toda la ciudad. La frecuencia de estas líneas será cada hora, y se realizarán todos los días de Feria. Su precio será de 1,15 euros. La Línea 1 saldrá del Ferial y hará paradas en la avenida José Fernández López, Palacio de Congresos, Calle Federico García Lorca, El Prado, Duque de Ahumada, Avda de las Américas, C/Ortega Muñoz, Avda. Eugenio Hermoso, C/ Octavio Augusto, Avda. Extremadura (Iglesia Santa Eulalia), C/ Marquesa de Pinares y C/ Ferrocarril. Mientras, la Línea 2, fija paradas en Fernández López, Paseo de Roma, Plaza de Santo Domingo, Pza. de Toros, Centro Salud Zona Sur, Camino del Peral, C/ Pablo Neruda, C/ Vicente Aleixandre, Universidad, Avda. Lusitania 1 y Plaza de los Escritores), C/ Octavio Augusto, Avda. Reina Sofía (Colegio Salesianos), Avda. Juan Carlos I, C/ Ausonio, Avda. Casa Herrera, C/ Buenavista, C/ Torrente de Godina, C/ Talayuela (Montealto), C/ Dulce Chacón, C/ Madre Teresa de Calcuta, Avda. Vía de la Plata 1 (Oramba) y Avda. Vía de la Plata 35. Los horarios de salida desde el Ferial serán el 30, 31 agosto y 3 y 4 septiembre a las 23 horas, 24 horas, una, dos y tres de la madrugada. Mientras, para el 1 y 2 de septiembre, las salidas son a las 23 horas, 24 horas, una, dos, tres, cuatro y cinco de la madrugada.