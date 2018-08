Una empresa recurre el concurso municipal de instalación de carpas en Mérida Instalación de la carpa de los pasados Carnavales. :: j. m. romero J. S. MÉRIDA. Domingo, 5 agosto 2018, 10:43

José Manuel Viñuela, propietario de Carpas Viñuela, ha presentado un recurso de reposición contra el concurso convocado por el Ayuntamiento de Mérida para la instalación de carpas en actos festivos de la ciudad al estimar que impide la libre competencia. El Consistorio emeritense ha convocado un concurso para el suministro e instalación de dos carpas para la Feria de septiembre, una para los Carnavales y otras dos para la Feria del Libro. El contrato tiene un importe de licitación de 84.000 euros y un plazo de ejecución de dos años.

Según Viñuela, el Ayuntamiento de la capital autonómica vulnera el principio de libre concurrencia, igualdad y no discriminación al exigir para el Carnaval Romano una carpa con unas dimensiones de 30 por 40 metros y una altura central de 15,30 metros. En su recurso indica que se trata de un diseño único, particular y exclusivo de una empresa portuguesa, que es la única que hoy en día vende una instalación de ese tipo. Como explica, no se permite la subcontratación total del contrato, por lo que no se puede acceder a ese suministro.

Pero el empresario añade que, aunque se pudiese subcontratar, esta compañía tiene un acuerdo con otra empresa de la ciudad, por lo que tiene restringido el alquiler con otros operadores.

Mejoras inconcretas

Junto a esto, Carpas Viñuela critica las mejoras contenidas en el pliego sobre decoración, iluminación, actuaciones musicales y dotación de hinchables para niños. Como indica, no se especifica qué puntuación se dará por cada una de estas cuestiones, lo que a su juicio supone un vicio de nulidad. Por todo ello, solicita al Consistorio emeritense que paralice el procedimiento y ponga en marcha uno nuevo en el que se tengan en cuenta sus observaciones, o al menos que suspenda el concurso hasta que se resuelva el recurso o bien la dotación prevista para los Carnavales Romanos.