La empresa china de baterías no ha hecho ningún trámite municipal en Mérida

La empresa china Hunan Yuneng plantea construir una fábrica de materiales para baterías eléctricas en Expacio Mérida con una inversión de 800 millones ... de euros. La previsión inical es crear 500 puestos de trabajo directos. El proyecto se conoció el 29 de abril y desde entonces se han disparado las expectativas en la ciudad. Y como ocurrió con la azucarera, la inversión china se ha convertido en un tema recurrente en la agenda local por si hay avances o novedades.

De momento no hay ninguna. Al menos en lo que ha permisos y licencias municipales se refiere. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, dijo ayer que «no han hecho ningún trámite todavía, ni ninguna solicitud de información previa» al Ayuntamiento de Mérida. En cualquier caso, terció, «confiamos por supuesto en el trabajo que realiza la Junta desde septiembre hasta ahora y esperamos que se traduzca». Pero insiste que «a día de hoy no hay ninguna solicitud de ningún tipo de información por parte de esta empresa al Ayuntamiento». También se refirió a la azucarera, sobre la que no hay oficialmente una renuncia de la promotora. «El empresario dice que sigue teniendo interés en llevarla a cabo, pero que está desarrollando su proyecto en Egipto y que hasta que no lo tenga a pleno rendimiento no quiere hacer otro tipo de inversión».

Aunque a estas alturas muchos de los permisos sobre reservas de espacios en Expacio Mérida que se le concedieron están a punto de caducar. Recuerda el alcalde que los políticos están para favorecer y atraer inversiones, pero la decisión final siempre depende de los inversores.