Los emeritenses aplauden el Día sin Ruido celebrado ayer en el ferial

«El Día sin Ruido nos parece fantástico, de hecho, yo no piso una feria si no es este día», comenta Teresa Alzas, vecina de Mérida. También asistió a la feria los días anteriores porque sus hijos querían ir a las atracciones pero «se montaron en un par de cosas y nos fuimos porque el ruido es horrible, no puedes hablar y te duele la garganta. Me gustaría que fuera más a menudo».

«El Día sin Ruido nos parece fantástico, de hecho, yo no piso una feria si no es este día», comenta Teresa Alzas, vecina de Mérida. También asistió a la feria los días anteriores porque sus hijos querían ir a las atracciones pero «se montaron en un par de cosas y nos fuimos porque el ruido es horrible, no puedes hablar y te duele la garganta. Me gustaría que fuera más a menudo».

Ayer tuvo lugar en el recinto ferial el Día sin Ruido, una medida que se ha llevado a cabo por primera vez en la Feria de Mérida.

Desde las siete de la tarde hasta las doce de la noche, la música de las atracciones y establecimientos del recinto paró. Esta iniciativa que el Ayuntamiento ha puesto en marcha, está pensada para hacer una feria más inclusiva en la que personas con distintos tipos de discapacidad también puedan disfrutar de estos días.

Teresa Alzas dice que con este día se puede entablar una conversación que, al fin y al cabo, «ese es el objetivo de la feria, encontrarse con la gente y relacionarse», comenta.

Para Violeta Fernández, feriante del recinto, el Día sin Ruido le parece una iniciativa muy buena porque «todos tienen derecho a disfrutar de la feria».

Violeta trabaja en diferentes ferias, entre ellas la de Plasencia, la de Cáceres o la de Badajoz. En estas tres ciudades hubo una única música en todo el recinto ferial en las ferias pasadas. «Eso lo pone el Ayuntamiento. Contrata unas emisoras y luego nos dan mp4 a cada taquilla y sintonizamos el mismo canal. Es fácil», comenta Violeta.

Rosana Rodríguez fue ayer con sus hijos a la feria porque ella no aguanta el ruido. Según dice, hoy ha venido más por ella que por sus hijos. «No me gusta el estruendo porque no puedes entablar una conversación. Uno de los motivos por los que dejé de venir a la feria fue ese».

Luis Heredia tiene una discapacidad auditiva y para él esta medida es muy buena porque «con los decibelios tan altos molesta mucho tanto para los que oyen poco como para los que oyen muchísimo». A Luis le gustaría que se hiciese una o dos veces más durante la feria.

La Asociación Emeritea trabaja en favor de los niños y niñas con Trastorno de Espectro Autista. Laly Parra, la presidenta de esta asociación, comentó que para algunas personas «entrar al ferial puede ser una locura porque cada puesto tiene una música diferente y los niveles son altísimos». Muchos de los niños de esta asociación tienen hipersensibilidad auditiva y no van a la feria. «No quieren ir porque les agobia el ruido», explicó.

La asociación Emeritea cuenta con 18 familias, en las que en cada una de ellas hay una o dos personas con autismo. En cuanto a la duración de esta iniciativa, Laly Parra piensa que «se queda en poco». Pero también entiende que es el primer año. Por eso espera que el año que viene se haya más días sin ruido, «aunque sean dos horas al día», concluyó la presidenta de la Asociación Emeritea.

Asimismo, las atracciones llevarán un cartel informativo, para el que se ha contado con la colaboración de la Oficina de Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil de Extremadura (Oacex), en el que de manera uniforme se especificará el nombre de la atracción así como el precio de un viaje y el precio del bono. Estas medidas se unen a otras como los baños adaptados en el recinto ferial y las actividades en la caseta infantil para todos los niños y niñas sin excepción.

Según informaron desde el Ayuntamiento, para la próxima edición de la feria se mantendrá una reunión con los feriantes para seguir incrementando las medidas de accesibilidad a aquellas atracciones en las que sea viable, así como en todas las casetas. Asimismo, se seguirán recogiendo propuestas de los vecinos para seguir avanzando en esta materia para que la feria sea cada vez más inclusiva.

El Día sin Ruido coincidió con el Día de la Infancia, por lo que las entradas fueron más baratas.