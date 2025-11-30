El emeritense que revoluciona con su flamenco pop

Dice Jesús Juez, de 31 años, que él sigue siendo un chico de barrio. Es de Cantarranas, esto es, del barrio de San Andrés, uno ... de los periféricos de Mérida. Vive ahora en Las 80 viviendas, justo después de la barriada de San Antonio y al lado de la avenida de Alange. Dos zonas humildes de la capital de Extremadura. Sea en un lado o en otro de su ciudad, a Jesús no le falta la popularidad.

En realidad, su notoriedad ha trascendido del ámbito emeritense, extremeño, gracias a una plataforma musical como Spotify, donde tiene casi 5.000 oyentes mensuales, y a la red social de You Tube, donde su primera tema alcanza casi 24.000 visualizados en un año. Pero no le buscan ahí por su nombre y apellido. La referencia es su nombre artístico, Shuli o el Shuli. Su dirección en redes sociales es Shuli musiccflm.

Desde pequeño mamó, reseña, el flamenco, entre cintas de Camarón, el Torta o Porrina de Badajoz. Siempre como aficionado, sin más pretensiones. Un bisabuelo, trabajador de la antigua fábrica emeritense de La Casera, cantaba canciones en casa y le empujó a familiarizarse por el cante y a empezar a cultivar su pasión musical.

En su casa siempre ha estado rodeado de flamenco aunque, confiesa, también fue cantante de rap hasta 2016. «Ya de eso me he olvidado, ahora estoy con otro estilo», suelta con una carcajada en conversación distendida con el Diario HOY.

Ahora su pasión y su música ha traspasado fronteras. Hace y hacía 'bolos' pero ahora ya no solo cantar temas antiguos sino que compone. Y lo hace mientras, temporalmente, se gana la vida como camarero de piso en un hotel emeritense. Pero su vida parece coger un nuevo rumbo con la música.

Lanzamiento

El Shuli no busca parecerse a nadie, «quiere sonar a lo que es, un extremeño de corazón que canta lo que vive y vive lo que canta. Entre guitarra, cajones y versos directos al alma, su voz rajada rescata el duende antiguo y lo viste de ahora. Mi música es para quien siente, no para quien entiende», se define en las redes sociales antes de narrar de dónde viene la notoriedad que ha alcanzado sobre todo desde finales del año pasado.

«Un colega, Fran Vaquero, me escribió el tema El grillao, un tema que enseguida pegó un pelotazo en You Tube», comenta este antiguo rapero que se define como un cantante de rumba o de flamenco pop, al que la música le ha quitado problemas de alcohol y drogas de otro tiempos.

La música le ha cambiado para bien, comenta este padre de un niño de cinco años feliz en esta nueva etapa de su vida.

Hasta hace poco no sabía lo que era pero cuenta con indisimulado orgullo que en Novedades Flamencas, de Spotify, donde tiene casi 5.000 oyentes mensuales. Es la plataforma más popular que existe actualmente para escuchar música, podcast,s audiolibros o cualquier contenido en audio.

Por esto, señala que su objetivo es tener un repertorio propio, componer, que es lo que he hecho con los dos últimos temas«. Uno lo sacó el pasado mes de agosto, 'Hasta mi ventana', y el más reciente, 'Camarón sigue cantando', de este recién terminado noviembre, que está causando impacto en plataformas sociales.

Componer estos dos últimos temas le ha supuesto, admite, una inmensa alegría y también bastante trabajo y le abre, musicalmente hablando, un nuevo abanico de expectativas aunque, insiste, él de momento no se gana exclusivamente el pan con la música. «Todavía no me da para tanto y realmente no sé lo que puede pasar», confiesa.

Ampliar El Shuli junto al acueducto de Los Milagros. J. M. Romero

El tema sobre el gran Camarón que ha elaborado está inspirado en una persona muy especial. «Es una canción sobre la ausencia que deja vacío y el regreso que lo llena todo de vida. Cuando se va, el mundo se apaga; cuando vuelve, florece el alma y hasta los geranios, aunque no sea época. Es una canción de amor, a mi manera», suelta de nuevo con una carcajada.

'Camarón sigue cantando' supera en menos de un mes en Spotify al tema de 'El Grillao', justo un año después de su éxito. Avanza que tiene varios proyectos, nuevas canciones por grabar.

El próximo tema saldrá a mediados de enero. También prepara nuevas colaboraciones con artistas y cantes en gran parte de zambombás flamencas de Navidad con su grupo y con Caty Palma.

El Shuli piensa también en el Carnaval Romano, aunque no se considere un forofo carnavalero. «No lo he sido pero si he salido en comparsas como Las Karminas, Los Sureños y los Quemaos. Pero porque me gusta el ambiente y porque es una forma de rebeldía para mí, de reivindicar. Me gustaría probar algún año en una chirigota», concluye.