Jesús Juez, el Shuli, con su guitarra por el puente romano del Albarregas.

Jesús Juez, el Shuli, con su guitarra por el puente romano del Albarregas. J. M. Romero
Mérida

El emeritense que revoluciona con su flamenco pop

El Shuli causa impacto en redes y plataformas musicales con tres temas en un año, mientras se gana la vida provisionalmente como camarero de piso

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:06

Comenta

Dice Jesús Juez, de 31 años, que él sigue siendo un chico de barrio. Es de Cantarranas, esto es, del barrio de San Andrés, uno ... de los periféricos de Mérida. Vive ahora en Las 80 viviendas, justo después de la barriada de San Antonio y al lado de la avenida de Alange. Dos zonas humildes de la capital de Extremadura. Sea en un lado o en otro de su ciudad, a Jesús no le falta la popularidad.

