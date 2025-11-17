El emeritense Miguelito García presenta su nuevo proyecto musical, Cervatana Lo define, dice, como un imaginario basado en la ciencia-ficción y en la en la música electrónica

El vocalista Miguelito García se reinventa. El emeritense asentado en Sevilla, líder del grupo Derby Motoreta's Burrito Kachimba, presenta un nuevo trabajo musical y un nuevo grupo, Cervatana, en el que se reúnen distintas disciplinas, subraya: música electrónica, una parte de animación y una parte de danza contemporánea, «que es un pilar muy importante en el proyecto». Así lo dicho esta mañana, en su presentación, junto al delegado de Cultura, Antonio Vélez. El Ayuntamiento patrocina este nuevo trabajo.

Cervatana presenta «un imaginario basado en la ciencia ficción y en la en la música electrónica». Es un nuevo proyecto en el que tiene «muchísima ilusión, paralelo, no supeditado a ningún otro y para mí tiene la misma importancia y en el que estoy poniendo la misma energía y la misma ilusión», señala el integrante de Derby Motoreta's Burrito Kachimba. Es un disco conceptual. El primer videoclip lanzado es el Capítulo IV, La bomba.

El videoclip está dirigido por Paula Rubio, apoyada en la dirección creativa de Elena Gog. Es una pieza musical en la que la danza contemporánea cobra protagonismo. El proyecto cuenta también con la dirección de estilismo de Victoria Nogales y la coreografía, ideada por Alba Gog, aporta dinamismo y simbolismo, subrayando la expresión corporal.

La parte gráfica y visual se completa con las ilustraciones de Mikelo y Carlos Lucas. Con este estreno, Cervatana no solo presenta su primer videoclip, sino también una declaración de intenciones: «una propuesta musical y estética que nace desde Mérida, con la ambición de trascender fronteras y poner en valor el talento joven extremeño».

Nacido de la amistad y el interés por los mismos sonidos de varios miembros de Derby Motoreta's Burrito Kachimba, este nuevo grupo, Cervatana, con integrantes afincados entre Mérida, Guadalcanal y Sevilla arranca su trayectoria con un single cargado de energía y capas electrónicas, ha resaltado quien fuera pregonero del Carnaval Romano de 2022.

Antonio Vélez, delegado de Cultura, ha indicado que proyectos como este son el «mejor ejemplo de cómo la cultura puede transformar la imagen y el espíritu de una ciudad porque cuando el talento local toma la iniciativa nos proporciona un escaparate moderno para Mérida».

Cervatana, asevera Vélez, transmite no solo la herencia patrimonial histórica, sino también creatividad contemporánea y «esto contribuye a una narrativa de ciudad viva, creativa y dinámica; más allá de los hitos patrimoniales, Mérida es la ciudad en la que pasan cosas y pasan cosas muy interesantes».

