Emeritea busca fondos para dar terapia gratuita a niños con TEA en la ciudad

Maratón solidario en el Parque López de Ayala. Desde mediodía hasta casi la medianoche se subieron al escenario grupos para cantar y apoyar a ... Emeritea.

La asociación de familias de niños con trastorno del espectro autista de Mérida tiene ya un local en Nueva Ciudad. Se lo cedió el Ayuntamiento. Pero ahora hay que acondicionarlo para convertirlo en un centro de terapias TEA (trastorno del espectro autista). «Hacemos campañas y dedicamos hasta el último céntimo para conseguirlo».

Habla Laly Parra, presidenta de la asociación Emeritea y una de las fundadoras. No se pone fecha, pero la intención de los padres pasa por tenerlo listo en dos años como muy tarde. Ahora van todos a Apnaba, en Badajoz. Lo que implica desplazamientos dos o tres veces por semana. Son muchos años y hay un desgaste físico y económico en hacer 120 kilómetros para sesiones que podrían tener a diez o quince minutos de casa. Emeritea sondeó hace varios años y calculan que en estos momentos hay más de cincuenta niños diagnosticados con el Trastorno del Espectro Autista en la ciudad, por lo que la demanda es evidente. «Serán bastantes más ya, cada vez entran más niños con autismo en los coles según Educación».

Por eso formaron una asociación las familias en 2017, para tener en la ciudad acceso a servicios del TEA. Y desde entonces organizan eventos y buscan financiación para conseguirlo. «El camino es largo pero nos está ayudando mucha gente. Es un proyecto muy ilusionante para nosotros».

Cuenta la presidenta que en Mérida ahora hay para habilitación personal y atención temprana, pero no son sesiones específicas de TEA. «Es muy importante que la terapia se centre en el espectro autista porque aprenden de una forma diferente». Tienen como referencia a Apnaba, que lleva treinta años. Fueron los primeros en Extremadura. «Son unos grandes profesionales. Y si hacemos 120 kilómetros para sesiones de 45 minutos es porque sabemos lo que les aporta».

Emeritea seguirá vinculada a Apnaba. Abrirán con terapeutas que se hayan formado y con una experiencia mínima de al menos un año con ellos. «La relación es buenísima y queremos impartir para niños a partir de los seis años». La previsión es empezar este año la reforma con la aportación del Ayuntamiento y del Sepad más los fondos que han conseguido por otras vías como el festival de este fin de semana. Esperar luego la validación del Sepad en medidas, climatización, iluminación y accesibilidad. Y tras el visto bueno al local, podrán concurrir a las subvenciones para terapias.

Insiste Laly Parra que entrarán con el Sepad porque quieren dar servicio gratuito, como el que hace, por ejemplo, Plena Inclusión o Down Mérida. «Esa es nuestra lucha. No queremos que una familia que no tenga recursos no pueda acceder como el resto». Por experiencia saben los padres el beneficio que aporta para el futuro de los niños. «Toda la autonomía que pueda tener un adulto con TEA va a depender de las terapias que reciba de niño». Y el reto común de todos los padres pasa por tener herramientas para la mayor autonomía posible. Una de las peculiaridades del trastorno del espectro autista es precisamente la variedad que hay tras el diagnóstico. Hay niños casi completamente autónomos y otros casi dependientes. « Y trabajamos para darles autonomía máxima y plena».