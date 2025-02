El Emérita se convierte en Escuela Embajadora del Parlamento Europeo

Nuria Montero es jefa de estudios adjunta en el instituto Emérita Augusta. Y como profesora de Geografía e Historia, con interés porque sus alumnos de Tercero de ESO conozcan a fondo la Unión Europea.

El año pasado quiso impartirla como asignatura. Pero cuando se puso ... a buscar material no encontró temario ni planificación pedagógica adaptada.

Empezó a tratarlo de forma práctica. «Fue una aventura absoluta porque abarcábamos información amplísima. Y no se trataba de limitarse a explicar las instituciones o las funciones, eso no tendría éxito».

Estuvieron en Bruselas cinco días invitados por el eurodiputado de Mérida Ignacio Sánchez Amor

Partió la profesora de una pregunta muy simple ¿Qué puede hacer la Unión Europea por ti? Y pusieron los chicos como ejemplo el cargador USB tipo-C que tienen que usar los iphone en pocos meses. También las matrículas de los coches o un futuro Erasmus. Y puestos a hablar de la Unión y el Parlamento, invitaron al eurodiputado de Mérida Ignacio Sánchez Amor. También contaron con la ayuda del presidente de la Ampa, que había sido director de la delegación de Extremadura en Bruselas. Dio una clase Sánchez Amor a los chicos. Les explicó como se trabaja en Bruselas y Estrasburgo. Hicieron hasta un kahoot! después. Se mostraron especialmente interesados en las políticas anticontaminación que pueden aprobarse. «Fue muy práctico, vieron que hay cosas que les interesa que se deciden en el Parlamento».

Y como premio al interés, el eurodiputado Sánchez Amor les invitó a Bruselas. 55 alumnos y cuatro profesores cinco días. El primer viaje fuera de España tras la pandemia. Volvió a darles otra clase, pero esta vez sobre el terreno y en profundidad.

Entendió la profesora que a pesar de no haber tenido un material propio, habían conseguido el reto de explicar bien la Unión Europea. Por eso echaron la solicitud para convertirse en Escuela Embajadora del Parlamento Europeo.

En junio les nombraron al leer la memoria que mandaron. No es un mérito menor. Se presentaron 400 solicitudes en España y finalmente aceptaron a 59. En Extremadura hay cuatro. Tienen en cuenta además el criterio geográfico, no es muy habitual que haya una donde ya hay otra. Y en Mérida ya es Escuela Embajadora el Sáenz de Buruaga. Su función ahora es transmitir a la comunidad lo que han aprendido. Tienen los chicos que explicar en la ciudad que la Unión Europea y el Parlamento son instituciones tangibles, cercanas y donde se deciden temas relevantes. En el horizonte las elecciones europeas del 9 de junio. El Parlamento Europeo es la única asamblea parlamentaria multinacional del mundo elegida por sufragio directo. Pero a pesar de ser la principal innovación democrática del siglo XX, no tiene mucho respaldo y se eligen los eurodiputados con un alto nivel de abstención. En las de 2019 votó el 50%. Pero hay mucha disparidad en esta media. En Chequia, por ejemplo, votó el 28%, en España el 60% y en Bélgica el 88%. El Parlamento pide ayuda a los jóvenes embajadores para fomentar la participación.

Cuenta la profesora Montero que están ahora en la fase de buscar ideas para difundir por la ciudad los comicios europeos. Salir a la calle haciendo encuestas, representar una sesión, actos públicos pidiendo a la gente que participe... Han creado ya un punto de información donde recopilan y difunden contenidos. Se han dividido en grupos de seis. El 9 de mayo, el día de Europa, será este año una fiesta que debe trascender a la ciudad. También se han abierto perfiles oficiales en Tik Tok, Facebook y X como escuela embajadora. Van subiendo la información y las actividades que planean. «Como docente, lo que más me interesa es el cambio de papel que nos permite. No se trata de que yo les explico y ellos toman notas o ideas. Aquí trabamos al revés. Son ellos los que deciden qué hacer, cómo hacer y diseñan toda la información. Son ellos los protagonistas».

La profesora espera que a final de curso lo chicos conozcan la utilidad que pueden sacar a las instituciones europeas. «Están manejando contenidos e información que seguro les va a ayudar en un futuro. Y al ser algo útil, quieren transmitirlo». Tienen dos horas a la semana para preparar contenido. Y ya han elegido que capital europea quieren conocer este curso: Budapest. Buscan agencia de viajes.