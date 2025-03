El Economato de Mérida se convierte en un estudio gratuito de grabación

A. GILGADO Martes, 12 de julio 2022, 08:19 Comenta Compartir

Hasta ochocientos euros se puede pagar por grabar y producir con calidad profesinal varios temas musicales antes de subirlos a las redes. De ahí que la oferta del Economato de este verano incluya masterclass gratuitos con el productor musical Juan Flores Chino para ayudar a los cantantes y músicos de la ciudad a mejorar sus trabajos y darles salida en las redes y en las plataformas.

La producción musical es la principal novedad de la oferta del Economato de este verano. También han diseñado clinic de guitarra eléctrica o de acompañamiento. Ayer fue la primera sesión de producción musical en la sala 2 del Economato, convertida estos días en un estudio de grabación gratuito con programas informáticos y mesa de mezcla profesional.

Entre los participantes Andrés Lázaro. Cantante de Mérida en varias formaciones desde hace casi veinte años. Ahora forma participa en homenaje a Queen en gira por toda España.

También se han programado de guitarra eléctrica en varios niveles y de guitarra de acompañamiento

Se apuntó a las sesiones con Chino porque quiere conocer mejor el trabajo de productor. «Así sabré qué puedo hacer y qué no en una mesa de grabación». Todos los músicos, entiende, deberían saber las distintas fases de su trabajo. Entre los estudiantes productores en las sesiones se encuentra Adrián Muñoz. Está en una época, cuenta, de formarse y aprender todo lo que pueda del oficio. Quiere dedicar su futuro laboral a la producción musical. En casa tiene además un pequeño estudio para perfeccionar lo que va aprendiendo. «Sé perfectamente que es un sector muy complicado, pero me gustaría trabajar en él». Ayer fue más un día para conocer a los compañeros e intercambia impresiones de lo que pueden hacer juntos estos doce días. Chino está especialmente contento con el grupo que ha entrado a las sesiones. Le gusta porque hay perfiles diferentes. Desde estudiantes a cantantes de géneros que poco tienen que ver. «Son cursos costosos que no todo el mundo se puede permitir y aquí nos vamos a nutrir unos de otros».

La idea es que todos los que ahora van al Economato dentro de doce días puedan coger sus canciones, pasarlas a los programas de grabación, editarlas, mezclarlas, masterizarlas a nivel profesional y moverlos por las plataformas de música. «Es como se mueve la industrial música en estos momentos». Para esta primera edición hay dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde. En el de mañana se ha llenado el cupo d quince y por la tarde todavía queda alguna libre pero cree Juan Flores que en los próximos días se completará. Por su experiencia profesional trabajando con bandas y cantantes que han emergidos de programas de televisión ve un interés creciente por los trabajos técnicos, por conocer la música desde dentro. «Queremos que sus creaciones se conviertan en un producto profesional». Hay muchos oficios en ese cambio. Compositores, arreglistas o ingenieros. El problema es que muchos tiran de tutoriales de Youtube para empezar y hay youtubers nada recomendables.