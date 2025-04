¡Cuánto os hemos echado de menos!

A. GILGADO Lunes, 21 de febrero 2022, 07:39 | Actualizado 18:25h. Comenta Compartir

Si Juan Carlos I no es de Mérida, ¿por qué le llaman el emérito? ¿La heladería del Templo de Diana paga el alquiler todo el año? Puestos a agrandar el María Luisa, ¿por qué no le hacemos una entrada por Cantarranas? Pues a la inauguración que no vaya Guillermo, que la capital está cansada de desprecio y lo ha pagado un carnavalero. ¿Y si le damos el Calatrava a Nono Saavedra para que ponga su puesto de pescadero?».

«Quizás haya que preguntarle al cuñado. Ya se sabe, el que tiene un cuñado enterado, espabilado y encima agarrado no tiene un cuñado, tiene el cielo ganado».

«¡Pues Vergeles presidente!... Pero en 2042. No queda nada. ¿Y Osuna? A lo Willy Fog. Viajando hasta la Nasa. Y que nadie se salte las bases. El telón se te cae encima si la traes a la fiesta C. Tangana. Se quedaron con las ganas...».

Y así hasta catorce horas. Empezaron las agrupaciones el viernes a desfilar por las tablas del Palacio. Desde que pisaron el escenario dejaron claras las ganas por reventarse la garganta. Encontraron un público liante. De los que necesita poco para llenar las esperas con «¡Hoooola fondo norte! ¡hoooola fondo sur!».

Todos mentaron a Osuna, a Guillermo o a Vergeles... También a los estupa de la Nacional, a Valverde Lillo y a los que ya no están. Pero el rastro que dejaron las siete chirigotas, seis comparsas, cuatro cuartetos y dos juveniles fue una declaración de amor al Carnaval de Mérida y al público que llena las butacas. Gritaron en alto lo mucho que se habían echado de menos.

Empezaron los niños de Los Paveras. Una especie de La Marara versión 2.0. A broma se tomaron lo de ser los teloneros de los mayores. Probadores del micro de Índalo. Iban de instagramers y su reto viral fue levantar al público del Palacio. Luego La Marara con su cuñado que saluda a todos menos a uno. Mensaje a los que dicen que los carnavaleros son unos cansinos. Cuñadismo para ellos.

El cuarteto Low Cost se despertó en el Palacio dos años después. Creían que estaban en el María Luisa. El Colecionista con su versión de 'La dama y el vagabundo' emocionó cantando a los hermanos. Le pusieron música a los nombres y apellidos de las víctimas de ETA. La Chirigota de La Garrovilla se puso a dieta para llegar al concurso. Hasta a un gimnasio fueron. Pero la máquina que más le gusta es la de los Bollycao.

Los que faltaban con su teléfono escacharrado llamaron a los sanitarios de la pública. Cuidados con la PCR, dijeron.

Las desiguales abrieron el sábado. No todos los adolescentes van de botellón. Algunos solo se escondían para poder ver a sus amigos.

Las Justinas vuelan en patinete. Repartidoras chichorreras de la calle Oviedo. No se les escapó el falló del reloj de la Plaza de España en las uvas. Sufren los baches de Graciano y el laberinto de Valverde Lillo. No entienden por qué le piden tanta harina de comisaría.

Hasta 2042 se fue el cuarteto Ya no queda casi na. Vergeles sigue dando ruedas de prensa por el coronavirus, Osuna es alcalde de Cáceres para volver a ser presidente de las Ciudades Patrimonio y en Mérida gobierna Miguel. No Valdés. Bosé.

Los Obedientes dicen que todos somos presos y el Carnaval es la tierra de los libres. Y más en estos tiempos de tanto miedo.

Los Camandulas lo han pasado tan mal sin Carnaval que se apuntaron a clase de karate y acabaron en un centro místico oriental. Relax. Relax. Relax.

La Comparsa de Calamonte montó un vertedero. Cantó a los albañiles, carpinteros, fontaneros y madrugadores. Y a las padres que se desloman para que estudien los que menos tienen.

La última semifinal empezó con Las fanáticas. ¿Para que ser fan de Rosalía si tenemos a Fuensanta? Sacaron una conga al público. Amor incondicional por El Pestorejo, la mártir bendita y los churros de los Pernía. Las debutantes se disparan.

Las Legendarias homenajearon a las muñecas de trapo abandonadas. Alegoría a la Extremadura engañada, pero que nadie se engañe. Sus hilos no los mueve cualquiera. Solo febrero.

Salió Curro Morcillo, el de la Marara, a la fiesta del cuarteto de C. Tangana. Su surrealismo desbordó las bases. Completaron el aforo antes de tiempo y les descalificaron. Lokacostao van de pescadería. Se les olvida el estribillo porque tienen memoria de pez. La mejor forma también para pasar hoy el lunes de cuchillos también.

Las Iguales cerraron las comparsas. Tricampeonas de lorquianas. Homenaje a los Marara y aviso a la Junta. Que no vayan a la inauguración del María Luisa. Que cierren Los Anticuerpos. Bajaron el telón al cuarteto. Regalo de Febrero.

Comenta Reporta un error