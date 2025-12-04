Dulces de una quincena de conventos se ponen a la venta en el Círculo Emeritense la próxima semana Es la cuarta edición de una cita en la que se podrán adquirir delicias conventuales con una repostería variada; lo obtenido irá para las congregaciones

Celestino J. Vinagre Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:13

Cita con los manjares gastronómicos que salen de los conventos. El Círculo Emeritense (Casino) acoge entre el viernes y el domingo de la próxima semana (del 12 al 14) la cuarta edición de la exposición y venta de dulces conventuales en la capital de Extremadura. Se mostrarán delicias típicas para esta época navideña como tejas artesanales, polvorones, mazapanes, empanadillas de cabello de ángel, turrones, pasteles...Las puertas se abrirán para el público en diferentes horarios según el día. Así, el viernes, las personas interesadas en los dulces pueden acceder entre las 17 y las 21 horas. Mientras, el sábado es de 11 a 20.30 horas. Y el domingo, entre las 11 y las 14 horas.

Gracias al trabajo de alrededor de una veintena de mujeres voluntarias, es posible esta exposición de dulces conventuales, procedentes de trece monasterios, algunos de la vecina Andalucía. Los dulces se han elaborado en obradores de una quincena de conventos. Entre ellos, los de La Paz, de Fregenal de la Sierra; los de San Pedro de Trujillo, Almendralejo y Badajoz; el de San Leandro de Sevilla; el convento de las Descalzas de Córdoba; el de Santa Clara de Jesús de la localidad sevillana de Estepa y el convento de Santa Clara de Montijo. En la edición del año pasado participaron trece cenobios, diez extremeños y tres andaluces.

La recaudación que se obtenga de la venta de los productos de repostería irán destinados a las propias congregaciones de religiosas que los elaboran.