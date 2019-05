La dueña del quiosco de La Argentina en Mérida anuncia que cierra porque sigue sin luz Sonia Luna, vendiendo prensa en su quiosco :: j. m. romero Dice que pierde muchos clientes al no poder vender agua, refrescos, granizadas y helados, sobre todo ahora que viene el verano M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Lunes, 6 mayo 2019, 08:15

Ni un año lleva abierto el quiosco de prensa de La Argentina y la persona que lo regenta, Sonia Luna, anuncia que lo cierra esta semana. Asegura que no puede soportar más tiempo sin luz y que con los primeros días de calor, que se han echado encima de repente, y los meses de verano que vienen, no puede estar sin vender helados, granizadas, agua o refrescos, que es lo que le daría un gran empujón a sus ventas.

Dice que estas no van mal y que vende chucherías y prensa. Pero que no tener luz le priva de ofrecer muchas cosas.

«Me da mucha pena porque por aquí pasa mucha gente al día. Pero no me puedo permitir que me pidan agua fresca y no poder ofrecerla. Yo me traigo todos los días una nevera de mi casa, pero lo que cabe en ella es poco y no cubre la demanda que tengo, sobre todo estos primeros días de calor».

Asegura que le han comunicado que ya se ha firmado el contrato entre Endesa y el Ayuntamiento. Pero cree que hasta que, en realidad, le den la luz puede pasar más de un mes. Y dice que ya está cansada de esperar y de promesas incumplidas.

Sonia Luna abrió el quiosco en el parque infantil de La Argentina en septiembre del pasado año después de salvar muchos trámites burocráticos.

Se sitúa en un lugar estratégico y con mucho paso de gente tanto los días de diario como los fines de semana. Está instalado justo al lado del Teatro, Anfiteatro y Casa del Anfiteatro, cerca del Estadio Romano de fútbol y con el colegio Giner de los Ríos a pocos metros.

En diciembre del pasado año Sonia ya denunciaba en HOY que llevaba sin luz desde que abrió el quiosco y que la situación ya se hacía insostenible. Y ahora, si nadie lo remedia o cambia en algo la situación, cerrará sus puertas de forma definitiva