Down Mérida recibe 2.800 euros para fomentar las prácticas de inclusión laboral REDACCIÓN MÉRIDA. Jueves, 27 junio 2019, 08:12

Juan Antonio Ardila, director del grupo de negocios BNI Emprendedores Extremadura, hizo entrega ayer de un cheque por valor de 2.800 euros a Down Mérida. Dinero destinado a fomentar las prácticas de inclusión laboral en la que trabaja como objetivo prioritario la entidad.

El importe del cheque es lo que se obtuvo en la gala benéfica celebrada el pasado 14 de junio en el Parador. En ella, adultos de Down Mérida, miembros del proyecto de inserción laboral 'Uno a uno' de Fundación ONCE, demostraron no sólo su habilidades laborales, sino también las sociales y relacionales.