Down Mérida organiza su primera carrera solidaria el 23 de marzo

Down Mérida y el club Mitreo organizan una carrera solidaria el próximo 23 de marzo en el parque de las Siete Sillas por el Día del Del Mundial del Síndrome de Down.

La prueba se hará sobre un circuito de siete kilómetros. La distancia es asequible a todos los deportistas y caminantes de la ciudad. Y se hace para visibilizar la labor que hace Down Mérida, muy centada en la normalización y en la integración laboral. La presidenta de Down Mérida, Antonia Rodríguez, resaltan que preparan la cita con muchísima ilusión por que quieren los chicos de Down Mérida que haya mucha participación. Se han implicado en la promoción y en los preparativos de la prueba. La directora cree que todavía es necesario reivindicar los derechos de las personas con síndrome de Down para conseguir una mayor inclusión y normalización. La carrera servirá como día de convivencia por la diversidad en la ciudad. El delegado de Deportes, Toni Marín, valora que el circuito de atletismo popular en la ciudad lleve siempre un sello de compromiso social. Mérida gana cada temporada alguna prueba que se mantiene luego en el calendario y cada incorporación va unida a asociaciones de la ciudad que trabajan por la diversidad, la inclusión o la visibilización terapéutica.