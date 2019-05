Down Mérida obtiene dos premios de pintura Jueves, 2 mayo 2019, 08:02

El equipo de artistas de Down Mérida ha obtenido el primer y tercer en la XXVII edición del Concurso Internacional de Pintura y Dibujo para Artistas con Síndrome de Down. Calixto Sánchez y Lali Álvarez han sido los galardonados. La entrega de premios será el 22 de mayo y la exposición se hará del 22 al 29 de mayo en la sala El Águila de Madrid. La Plataforma del Voluntariado y Down Mérida felicita a los ganadores.