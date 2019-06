Down Mérida destinará el dinero de la cata solidaria a la inserción sociolaboral REDACCIÓN MÉRIDA. Martes, 4 junio 2019, 08:07

Down Mérida destinará la recaudación obtenida en la I Cata Solidaria de Vinos, 2.350 euros, a dar continuidad a las acciones de inserción sociolaboral en empresas, de la que se benefician el grupo de adultos con Síndrome de Down con los que trabaja la entidad.

Esta iniciativa, que se celebró el pasado 24 de mayo en el Hotel Ilunion Mérida Palace, se destinará al mantenimiento del equipo de preparadores laborales que participan en esas acciones. «El mantenimiento de este equipo es básico para conseguir la inclusión plena de los chicos con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual», dicen desde Down Mérida. Un grupo de adultos con Síndrome de Down desempeñaron su labor como azafatos y camareros demostrando una vez más todas sus capacidades.

Asimismo, agradecen la participación desinteresada de la Cooperativa de Campo San Isidro de valencia del Ventoso y las Bodegas Habla, Hiriart, Pago Los Balancines, Palacio Quemado y López Morenas que donaron los vinos y cavas que protagonizaron la cata.