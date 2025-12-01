HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Las dos casas que se van a derribar en la calle Holguín, una de ellas contigua a otra ya en pésimo estado. J. M. Romero

Mérida

Dos casas abandonadas de la calle Holguín se derribarán para excavaciones

Contribuirán a avanzar en la recuperación del Foro Provincial y del Templo de Culto Imperial de Augusta Emerita

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:29

Comenta

A demolición dos inmuebles en la calle Holguín. Se corresponden con los números 29 y 31 y se encuentran abandonados desde hace años. La Consejería ... de Cultura saca a concurso las obras para derribarlos. Estas edificaciones han sido adquiridas por la Junta mediante expropiación para su posterior demolición para dar continuidad al Plan Especial de Investigación Arqueológica y Mejora Urbana en esa calle, recogido en el Plan General y Plan Especial del Conjunto Histórico-Arqueológico de Mérida.

