Dos casas abandonadas de la calle Holguín se derribarán para excavaciones

A demolición dos inmuebles en la calle Holguín. Se corresponden con los números 29 y 31 y se encuentran abandonados desde hace años. La Consejería ... de Cultura saca a concurso las obras para derribarlos. Estas edificaciones han sido adquiridas por la Junta mediante expropiación para su posterior demolición para dar continuidad al Plan Especial de Investigación Arqueológica y Mejora Urbana en esa calle, recogido en el Plan General y Plan Especial del Conjunto Histórico-Arqueológico de Mérida.

Su objetivo es el «vaciado de la manzana» donde estuvo el foro provincial para posteriormente recuperar los restos arqueológicos del Templo de Culto Imperial y del pórtico del Foro Provincial de Emérita Augusta, se detalla.

De hecho, las casas abandonadas que se van a tirar están contiguos a un solar que da salida también por la calle Almendralejo y que está pendiente de excavar desde hace décadas.

Los edificios, de la década de 1940, se encuentran en un estado avanzado de deterioro. Se puede apreciar el colapso parcial de las cubiertas y techos, así como diversas humedades en muros y bóvedas.

El solar a demoler se compone de dos inmuebles cuyas edificaciones principales son parejas, formadas por dos alturas y destinadas al uso residencial. Y otra edificación secundaria desarrollada en una planta, destinada al uso terciario. Todo ello en un solar de 634 metros cuadrados de superficie.

Como contó HOY en abril pasado, Cultura quiere rescatar el enclave arqueológico del Foro Provincial romano enterrado tras el Arco de Trajano y ha puesto en marcha el plan director de recuperación que contempla adquisición de solares, demoliciones, estudios arqueológicos y finalmente apertura al público.

Un millón

En el plan general de urbanismo del año 2000 ya se recogía la intervención en la manzana que forman las calles Almendralejo, Travesía de Almendralejo y Holguín. Seis mil metros cuadrados que hay detrás del Arco de Trajano. Se ha intervenido a cuentagotas aunque ya ha comprado nueve casas. Dos en 2023 y siete en el pasado 2024. La Junta de Extremadura pagó más de un millón de euros por todas.

Ampliar Las casas, junto a la parcela pendiente de excavar del Foro Provincial. J. M. Romero

La segunda parte del plan pasa por derribar todos estos edificios y luego iniciar la excavación arqueológica del solar liberado.

En los estudios arqueológicos prevé gastarse la Administración extremeña casi tres millones de euros. Cuando termine el trabajo histórico, se convocará un concurso de ideas para integrar los restos del foro y del templo en la ciudad y en el urbanismo contemporáneo. La inversión total prevista es de 8,6 millones de euros.

Lo que se va a realizar entre Holguín y Almendralejo para el Foro Provincial y el Templo de Culto Imperial es lo que se hizo en el Templo de Diana. Se liberó el espacio y se hizo un recinto nuevo en el que se integró el monumento.

La Junta saca ahora a concurso por 96.780,91 euros los trabajos de demolición de esos dos inmuebles contiguos en la calle Holguín. El plazo de ejecución es de cuatro meses. Las empresas interesadas pueden concurrir hasta el 17 de diciembre.