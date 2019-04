El CUM se divierte antes del examen final Torneo de futbolín en el que participan varios alumnos . :: brígido El Centro Universitario desarrolla esta semana talleres y actividades que fomentan la convivencia entre profesores y alumnos El acto institucional celebrado ayer cierra la Semana Cultural M. ÁNGELES MORCILLO MÉRIDA. Viernes, 26 abril 2019, 08:46

Pasear durante estos días por los pasillos del Centro Universitario de Mérida (CUM) es como entrar en un gran parque lúdico para adultos. Hay alumnos que participan en torneos deportivos de taekwondo, ping pong, padel, futbolín o ajedrez.

Para los más atrevidos y amantes de la rama sanitaria, se ha organizado un taller de vendajes y otro de suturas. Y para los amantes del buen comer y la gastronomía un torneo de pinchos, otro de iniciación a la cata de vinos y un concurso de repostería. El menú completo con primer plato bebida y postre.

También se desarrolla un taller de acuarelas, un huerto ecológico y un concurso de fotografía.

Los estudiantes ya disponen de carnés para acceder gratis a las instalaciones deportivas

Estas son algunas de las muchas actividades que, a lo largo de esta semana, han tenido lugar en el CUM. Con ellas los alumnos y profesores del centro celebran su Semana Cultural, que acogió ayer por la tarde el acto institucional de la Festividad del Centro.

A él asistieron, además del director del Centro, Juan Carlos Peguero, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna y el Rector de la UEx, Antonio Hidalgo.

Además de la tradicional entrega de diplomas a los mejores expedientes académicos del curso 2017/2018, se impartió la conferencia titulada 'Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, descubre la historia de la tierra', a cargo de José María Barrera Martín-Merás, director de este Geoparque.

El director del CUM, Juan Carlos Peguero, declara a HOY que esta semana tantos los alumnos como los profesores se dedican a hacer actividades relacionadas con la temática de los estudios que se cursan pero desde una óptica más lúdica, didáctica e incluso divertida. «Lo hacemos para despegarnos un poco de la rigidez de la parte académica que se desarrolla en el centro día a día».

Para ello se han organizado actividades orientadas a la comunidad universitaria que también persiguen la convivencia entre alumnos y profesores en un ambiente más relajado que el que se vive durante todo el curso dentro de las aulas.

Peguero confiesa que está «gratamente sorprendido» por la alta participación y la gran implicación que han tenido los estudiantes a la hora de organizar todos los actos del programa. «Esto es algo que hace desde hace muchos años en el centro. Pero es verdad que este año las actividades tienen una especial repercusión. El Consejo de Estudiantes, que se renueva prácticamente todos los años, es muy activo. Los estudiantes, muy comprometidos, han confeccionado un abanico de actividades tremendo. Y eso ayuda mucho a implicar a todo el centro en lo que se organiza».

Estando ya casi al borde del precipicio y en la recta final del curso, esta es una forma de desestresar a los alumnos y una manera de que carguen las pilas y las baterías para lo que se les avecina: los exámenes finales.

Peguero recuerda que están a la vuelta de la esquina. El final de curso se adelanta al no haber convocatoria de septiembre y todo se resuelve en julio. «Nos quedan un par de semanas de clase y luego ya empezamos los exámenes. Entramos en una vorágine hasta que el 5 de julio cerramos ya las puertas», cuenta Peguero.

Residencia universitaria

El director del CUM aprovecha para reivindicar, una vez más, la construcción y puesta en marcha de una residencia universitaria en Mérida. Dice que le sorprende mucho que, a estas alturas, una ciudad como Mérida aún no disponga de ella. Le duele que no tenga una residencia pública para dar un servicio adicional a los estudiantes y profesores visitantes. «Hay que crear las condiciones para que la universidad crezca. No podemos quedarnos en la formación, que es muy buena, y no ofrecer algo más a nuestros alumnos», insiste Peguero.

También confirma que los estudiantes del centro universitario ya tienen a su disposición los carnés que les acredita para poder entrar y utilizar, de forma gratuita, las instalaciones deportivas municipales de la ciudad. «El CUM dispone de instalaciones deportivas pero son muy precarias y no dan el servicio que se merecen sus alumnos».

Esta es una de las aspiraciones que tenía Peguero desde que fue nombrado director del centro y que, ahora, por fin ha conseguido.