Desperfectos en el pavimiento de la calle Santa Eulalia

Sábado, 16 de agosto 2025, 15:30

El pavimiento de la calle Santa Eulalia empieza a presentar un evidente deterioro. Baldosas rotas, algunas sueltas, se reparten por varios tramos de la céntrica vía entre la plaza de España y la puerta de la Villa. Al mismo tiempo, también sufren daños los escudos de la ciudad incrustados en su suelo.