Desperfectos en el pavimiento de la calle Santa Eulalia
Sábado, 16 de agosto 2025, 15:30
El pavimiento de la calle Santa Eulalia empieza a presentar un evidente deterioro. Baldosas rotas, algunas sueltas, se reparten por varios tramos de la céntrica vía entre la plaza de España y la puerta de la Villa. Al mismo tiempo, también sufren daños los escudos de la ciudad incrustados en su suelo.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.