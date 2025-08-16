HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Desperfectos en el pavimiento de la calle Santa Eulalia

Sábado, 16 de agosto 2025, 15:30

El pavimiento de la calle Santa Eulalia empieza a presentar un evidente deterioro. Baldosas rotas, algunas sueltas, se reparten por varios tramos de la céntrica vía entre la plaza de España y la puerta de la Villa. Al mismo tiempo, también sufren daños los escudos de la ciudad incrustados en su suelo.

