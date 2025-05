La depuradora de Mérida pone placas solares para tener más independencia energética

La depuradora de agua del polígono el Prado incorpora la energía solar para ahorrar costes de depuración y ser menos contaminante en la gestión ... del ciclo. La empresa Aqualia se encarga del servicio de agua en la ciudad y anuncia que ha invertido 350.000 euros para colocar más de 600 placas solares fotovoltaicas en el recinto donde se ubica la planta de el Prado. Según los cálculos, de estas placas solares saldrá la energía equivalente al 40 por ciento del consumo energético anual que necesitan estas instalaciones. En algunos momentos incluso podría alcanzar el autoabastecimiento.

Desde el punto de vista técnico son 500.000 kilovatios al año lo que se consigue ahora del sol, que se traduce en dos millones de toneladas de CO2 que se dejan de emitir gracias a la incorporación de la energía solar en el circuito.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, explicó en su visita a la planta que inversiones de este tipo son habituales ya en los recintos públicos municipales de la ciudad porque viene el Ayuntamiento de proyectos similares en edificios públicos como la piscina climatizada o el centro cultural Alcazaba.

«La inversión que realiza la concesionaria está alineada con las actuaciones que realiza el Ayuntamiento en todas las instalaciones municipales en materia de eficiencia energética, y que suponen también una modernización de la principal planta de depuración de aguas de Mérida», explica Rodríguez Osuna.

El responsable de Aqualia para Extremadura, David Díez Fontón, ha justificado el plan porque al situarse el oeste de la península ibérica, Mérida cuenta con muchas horas de luz. Y contaban además con suelo disponible sin uso en el interior del espacio. «Teníamos todo a favor para acometer una inversión de estas características»

Las placas que se han puesto en el suelo son de consumo directo, –no tienen acumuladores– y suman una potencia instalada son 360 kilovatios, que es la demanda de consumo energético de la depuradora en horas punta. «En el acumulado del año, contabilizando las horas de sol de invierno y verano, y las noches la instalación aportará algo más del 40% del consumo total, con lo cual la reducción de huella de carbono es elevada», estima el responsable de la empresa depuradora.

El ahorro y el margen de maniobra que dan las placas al funcionamiento permitirá además a la empresa controlar el gasto en energía. Reduce su dependencia del mercado y de los productores de energía ajenos, que es el objetivo que vienen persiguiendo. Según el portavoz de Aqualia, trabajan para que la plantas sea lo más independiente y los más sostenible posible a lo largo del tiempo.

La pregunta ahora es si esta cierta independencia se notará también en el ahorro de la factura de agua que pagan los vecinos de Mérida.

David Díez Fontón aclara que ahora cuentan como gestores con un suministro energético estable y ya no dependerán del mercado. Por lo tanto, a la hora de calcular el retorno de la inversión, no es lo mismo hacerlo con los precios de la electricidad de la semana pasada que los de hace un año. «Lo que sí se puede asegurar es que el 40% del recibo energético, que pesa muchísimo en el cálculo del precio del agua al consumidor, ya va a ser estable, no se va a someter a vaivenes».

En la depuradora siguen pendientes de la obra de modernización aprobada por la Junta de Extremadura en 2021 pero que se han retrasado debido a una nueva licitación para ajustar los precios de coste de materiales.

La licitación de mejora corregirá algunos problemas de diseño que tiene la estación depuradora de Mérida. Ya se ha dicho muchas veces que la planta de el Prado tiene equipos muy antiguos que impide sacar más rendimiento a circuito completo del agua en la planta.