El depósito custodia trece vehículos que esperan ser reclamados por sus dueños Algunos de los vehículos que permanecen desde hace tiempo en el depósito municipal :: j. m. romero El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó el pasado 10 de octubre la lista de los propietarios y los coches que están en el parking Hernán Cortés M. ÁNGELES MORCILLO MÉRIDA. Viernes, 18 octubre 2019, 08:37

Un Opel Astra, un Ford Focus, un Fiat Brava, un Chevrolet Aveo, un Hyunday Matrix o un Ford Puma. Estos son algunos de los vehículos que permanecen en la actualidad en el depósito municipal, situado en el aparcamiento del antiguo Cuartel Hernán Cortés, y que esperan ser reclamados por sus dueños. La mayoría de ellos lleva allí algunos meses. Algunos apenas el año. Pero hay otros, como un Renault Megane, que permanece abandonado en ese lugar desde el 21 de diciembre de 2016. Ya va para casi tres años.

La mayoría son vehículos de vecinos de Mérida. Pero también se puede encontrar alguno de gente de Guareña, Don Benito, Badajoz, Plasencia o incluso Algeciras (Cádiz).

El pasado 10 de octubre fue la última vez que el Ayuntamiento de Mérida hacía un llamamiento a los propietarios de estos vehículos para que pasen a retirarlos de este lugar. El aviso fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Estos llamamientos se hacen de forma periódica a través de este medio.

Desde el Consistorio se le indica a estas personas, entidades o empresas que al haber transcurrido más de dos meses desde que se inició dicho depósito tienen el plazo de un mes para que procedan a la retirada del vehículo.

Se les dice además a los dueños de estos coches que «para retirar el vehículo del depósito deberá abonar previamente los gastos correspondientes a su retirada de la vía pública mediante grúa y la estancia del depósito». Esto se estipula en la ordenanza reguladora de la retirada de vehículos de la vía pública.

El concejal de Tráfico, Marco Antonio Guijarro, explica a HOY que los vehículos llegan al depósito municipal procedentes de diferentes sitios y situaciones. «La mayoría de las veces, presuponemos que son vehículos abandonados. Su localización se hace muchas veces por llamadas que hacen los propios vecinos a la Policía Local o por observación propia de los agentes».

Hay vecinos que llaman a la Policía diciendo que hay un coche que lleva mucho tiempo aparcado delante de su casa, que no sabe de quién es. «Esta situación se evidencia con otras pistas como la excesiva suciedad en el coche, sobre todo en las ruedas, o la bajada paulatina en la presión de los neumáticos. Esto significa que ese coche lleva en el mismo lugar bastante tiempo».

Proceso de meses

Dice que cuando se produce esta situación lo primero que se hace es una localización del vehículo en la vía pública. Se observa y se toman datos. Se hace un acta de esta observación del vehículo. Y al cabo del mes de esa observación que tiene el acta reflejado, el Ayuntamiento se pone en contacto con el titular o propietario del vehículo siempre tomando como referencia la matrícula que les pasen desde Tráfico.

«El procedimiento administrativo establece que, hasta que el vehículo no lleva un mes en la misma situación y se levanta el acta, no se puede dar el aviso», explica. Añade además que, haya recibido o no la carta, tras 15 días desde el acuse de recibo o desde que llega la carta de correos devuelta, el vehículo se retira a depósito.

Indica además que una vez en este lugar y habiendo comunicado al interesado o intentado notificar solo una vez, y pasados dos meses, se le vuelve a comunicar. Esta vez por dos veces si no recibe la primera. Y si aún así no la recibiera se manda a publicar al tablón de anuncios del Ayuntamiento. Después se ordena la publicación en el BOP, que es lo que se ha hecho ahora, al mismo tiempo que se advierte al propietario que tiene dos meses para retirarlo del depósito después de abonar los gastos correspondientes. Si transcurren esos dos meses y no se recibe ninguna respuesta se procede a su tratamiento como residuo sólido.

Guijarro indica que en muchas ocasiones el propietario renuncia a retirar un vehículo del depósito, circunstancia que se da por diversas causas y que después de la crisis son más habituales. «Por ejemplo, cuando se produce un embargo a un comerciante y se le retira el coche, pues este renuncia a él. O no tiene dinero y no paga la matriculación y lo deja abandonado, ya que no le merece la pena abonar las tasas».

Dice además que el tiempo que transcurre desde el primer trámite hasta el final se puede llegar a alargar hasta los ocho meses. Tiempo suficiente para que una persona pueda retirar su vehículo. Solo, si le interesa.