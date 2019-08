«Le voy a decir estos días al alcalde de Mérida que vuelva el flamenco al Teatro» Miguel Vargas. / Brígido Miguel Vargas Molina, guitarrista El artista, que encenderá el recinto ferial esta noche, ganó el Premio 'Tío Luis el de la Juliana' por su aporte al flamenco extremeño Miguel Vargas Molina Guitarrista MARÍA BLANCO CANCHO MÉRIDA. Jueves, 29 agosto 2019, 08:10

El emeritense Miguel Vargas Molina, nacido en Portugal, es reconocido por su creación personal del toque de tangos y jaleos extremeños. Hoy hará el encendido de las luces de la feria.

-¿Cómo se ha tomado esta propuesta?

-Con alegría porque eso supone que me reconozcan. Llevo 50 años tocando la guitarra. Ya el año pasado me dieron la Medalla de Mérida. Estoy muy agradecido al Ayuntamiento y ahora que me concedan este detalle me hace ilusión y me sube un poco la moral

-¿Es usted asiduo a la feria?

-Normalmente voy a tocar y a hacer actuaciones en la caseta municipal. Llevo a los niños pero estoy un ratito y me voy, porque los ruidos me ponen la cabeza muy mal. Me gusta más tocar en casas de la cultura donde la guitarra se escuche bien.

-El día 2 será día de Feria sin ruido...

-Ah, pues ese día me apunto, porque el ruido, desde hace bastante tiempo, me sienta mal y, sobre todo al hablar, tienes que forzar mucho la garganta. Eso del día sin ruido está muy bien pensado.

-¿Hay espacios o salas para tocar en Mérida?

-Sí hay. Antes tocábamos en el Teatro Romano. Había un festival de flamenco todos los años y se llenaba. Vino Camarón un par de veces. Se lo voy a decir estos días al alcalde a ver si se puede retomar. Teniendo los jaleos y los tangos extremeños no le sacamos el partido suficiente. Si vas a Barcelona, que solo tienen la rumba, son unos fenómenos. Poveda, ahora Rosalía...

-¿Qué opina de Rosalía?

-Que tiene una voz preciosa pero flamenco no canta. El flamenco es mucho más serio. Ella ha cogido por ejemplo algo de Molina o de Vallejo para cantarlo a su forma y a la gente le gusta. Ahora le han dado un premio de MTV y supongo que su camino va por ahí.

-Emeritense nacido en Portugal

-Mi familia es extremeña pero, por circunstancias de la guerra, mis bisabuelos se fueron a Beja, en el Alentejo, y se dedicaron a las mulas. Aquella tierra era buena, se ganaba. Mi padre nació allí y cuando yo cumplí ocho años ya nos vinimos para Extremadura otra vez. Ahora tengo 63 años y soy emeritense.

-¿Cómo empezó en el flamenco?

-Antes, en verano como la cosa estaba muy mal, nos íbamos a la Costa Brava. Allí, con 11 años, trabajaba y tocaba la guitarra. Pero me di cuenta que, con la guitarra tocaba en un bar, y ganaba más dinero que trabajando. A partir de entonces empecé a tocar la guitarra todos los veranos en la Costa Brava, y en invierno regresábamos a Mérida. En esta época en Cataluña había mucho emigrante y estaba muy adelantada, al igual que el País Vasco. En Extremadura no teníamos agua, estaba un poco alejada de todas esas cosas.

-¿Qué diferencia hay en los tangos y jaleos extremeños?

-El Porrina de Badajoz era un fenómeno, llegó a Madrid y triunfó. Todo ese arte lo cogió de las bodas de los gitanos, de la Plaza Alta de Badajoz, de las reuniones... Creó una forma de cantar, no inventó los tangos ni los jaleos sino que lo recreó. Por otro lado, aquí en Mérida Juan Cantero también llegó a Madrid y fue otro éxito. Ambos procedían de Extremadura pero tenían estilos muy diferentes. Esos son los pilares del flamenco en la región. Después, Paco Zambrano recogió toda la historia de los flamencos de Extremadura y hizo que esta forma de cantar fuera reconocida y registrada como jaleos y tangos extremeños.

-¿Y cuándo entra usted en esta historia de aporte al flamenco extremeño?

-Hice mi creación personal que son los toques de jaleos y tangos extremeños. Primitivo y elemental pero con mucha belleza. Esos toques me los reconocieron en Madrid dándome el premio 'Tío Luis el de la Juliana' en 2016, que ya se lo concedieron a otros artistas como Paco de Lucía. Ahora los jóvenes tocan lo que yo toco y para mí es un orgullo porque es mío y lo están haciendo.

-¿Hay jóvenes que siguen perpetuando el flamenco?

-Antes la escuela era del padre al hijo y eso, desgraciadamente, va desapareciendo. La academia es de otra manera. Sin embargo, ahora ha salido una serie de jóvenes que cantan como los antiguos. Esas familias cantaoras son las que mantienen ese tipo de flamenco.

-¿En qué está ahora?

-He terminado un disco que saldrá en octubre. Quería que fuera puro, de seguiriyas, soleas... Hay una parte con el Potito y con el Guadiana, y varios solos de guitarra. Además, hago una cosa en Casa Patas, en Madrid. Hago 10 o 20 cosas al año pero relajadamente.