«El debate del uso del agua en Doñana también se planteará en Extremadura»

Al profesor Negro le esperaban en el auditorio del Centro Cultural Santo Domingo. Se llenó el salón de ornitólogos, investigadores y socios de Fondenex, la ... asociación que ha organizado el primer congreso monográfico sobre la carraca europea. El primero en España dedicado a este ave en declive.

–Vuelve usted a Mérida por la carraca.

–Viví aquí de niño y estudié en los Salesianos, luego me fui a Sevilla a hacer la carrera de Biología y he desarrollado mi profesión en la Estación Biológica de Doñana, que tiene una sede en Sevilla y pertenece al CSIC. Los laboratorios y las oficinas de la estación están en el parque tecnológico de la Cartuja. La carraca es un ave que era bastante común en Extremadura hasta hace dos décadas y nos estamos dando cuenta que se está perdiendo. Es un ave azul, bellísima. Un regalo africano.

–¿Sabemos la causa de la desaparición?

–Realmente no se le ha prestado mucha atención. Pero es un ave esteparea, de pastizales, de secano. Y son los ecosistemas que más diversidad están perdiendo. Una hipótesis puede ser por la agricultura cada vez más intensiva. En los 24 años que llevamos del siglo 21 se ha sextuplicado el número toneladas de herbicidas. Las especies de campiñas están sufriendo mermas todas.

–En muchas de estas campiñas y zonas de secano se están poniendo placas solares.

–Es una amenaza reciente. Ocupan territorio. Quizás puedan tener algún posible beneficio. Y eso hay que estudiarlo. La cubierta vegetal se está dejando. No se trata con pesticidas. Pero tenemos que ver si bajo estas cubiertas metálicas viven aves o no. Todavía no lo sabemos. Es un fenómeno reciente, pero abrumador. Tenemos una expansión tan rápida que debemos estudiar. Los científicos no nos cruzamos de brazos. Ya hemos programado proyectos para investigarlo.

–Qué aporta un encuentro como el de Mérida para hablar de la carraca.

–Es importante dedicarnos a lo individual. Los especialistas, como su nombre indica, se dedican a lo concreto. Sobre la carraca no hay un censo nacional, no sabemos como es la población. Y los especialistas deben conocerse y compartir experiencias. Este es el primer congreso nacional, va a dar un impulso al conocimiento de la especie y vamos a ver en qué situación está. Investigar, muchas veces, es colaborar. El lince o el águila imperial, hace tres décadas, iban a la desaparición. Y ahora tienen números muy saludables. Probablemente, ahora haya más parejas de águila imperial que de cárracas.

–¿Qué papel tiene Doñana en la recuperación de las especies?

–Doñana es parque nacional en el 69 y se hace pensando en la ciencia. El biólogo José Antonio Valverde quiso que hubiera una estación biológica. Desde el principio estuvo ligada la conservación con la investigación. Desgraciadamente esa unión no se ha hecho en los parque nacionales que vinieron después. Monfragüe, por ejemplo, no cuenta todavía con un centro de investigación. La Estación Biológica es un referente mundial y no lo digo porque yo trabaje allí, es lo que nos dicen los que vienen allí. Formamos a investigadores de toda Europa.

–Lo más parecido aquí es Cornalvo.

–Yo a Cornalvo le tengo mucho cariño. Me inicié a la ornitología en Cornalvo. Con catorce o quince años. Empecé como anillador. Éramos un grupo de jóvenes que pertenecíamos a Adenex. Había campañas de anillamiento de aves en Cornalvo y participábamos. Recuerdo que dábamos saltos de alegría cuando veíamos al meloncillo. Ahora no entiendo esa persecución al meloncillo.

–¿De dónde viene esa demonización del meloncillo?

–Pues no lo sé. Pero creo que es una leyenda rural. No hay evidencias. Hay deficiencias y siempre se buscan chivos expiatorios. Alguien ha pensado que su problema porque produce menos, no hay liebres, no hay conejos o perdices es por culpa del meloncillo. Y no hay evidencias que lo demuestren.

–Mérida es una ciudad rodeada de zepas, atravesada por un río y con dos presas casi pegadas. Montijo a un lado y Alange a otro. Y cada vez con más regadíos en el entorno. Se pone como ejemplo muchas veces de convivencia entre urbanismo y conservación. ¿Se está haciendo bien o mal?

–Las especies no perciben el paisaje a cómo lo percibimos nosotros. El hecho de que haya viviendas o carreteras no empeora necesariamente los problemas. Yo veo problemas peores como el uso de los productos químicos. Los pesticidas nos preocupa y también la extensión del regadío. Todo lo que se planta ahora es para regarlo. La urbanización descontrolado puede ser preocupante, pero ahora hay otras amenazas que nos preocupan más.

–Usted conoce Doñana y el debate sobre el abuso de los regadíos allí. En la comarca de Mérida hay cada vez más regadío ¿Podemos tener ese debate aquí pronto?

–Sí. Doñana, por ejemplo, va casi en paralelo con Las Tablas de Daimiel. Se seca hace décadas. Ha habido muchos intentos de regeneralo, pero sigue siendo un parque muy mermado. Este año, tanto Daimiel como Doñana tienen agua, pero es un espejismo. En Doñana se ha jugado con fuego durante mucho tiempo.

–Cómo se ha llegado hasta aquí?

–Cuando se acerca uno al parque. Ve invernaderos a un lado y parque nacional al otro. Hiperintensividad agrícola a un lado de la carretera y la supuesta protección completa al otro. Hay miles de hectáreas de frutos rojos, fresas principalmente, con una demanda de agua brutal. Hay un valor simbólico que usan mucho los políticos que dicen que van a salvar Doñana, pero no está salvando. Es un lugar asediado por la agricultura y por dos millones de personas que viven en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Hubo el intento de montar la refinería en Villafranca que iba a pasar por Doñana y los petroleros de Oriente Medio para cargar el petréoleo iban a fondear por la costa del parque. Es un lugar asediado.

–¿Ese asedio se extiende aquí?

–Extremadura tiene planes de expansión del regadío en zonas donde tradicionalmente no lo ha habido. Desde luego el regadío es más productivo que el secano, pero ¿tenemos agua para eso? Yo, permítame que lo dude. Y el debate de Doñana se puede reproducir en Extremadura. Doñana no ha sido un buen ejemplo, Daimiel tampoco y Extremadura también puede ver como se desmorona la biodiversidad y no se salva la economía. Cuando la cosas no se hacen bien. No se tiene ni lo uno, ni lo otro. Y Doñana y Daimiel son un ejemplo de que perdemos biodiversidad y también economía del entorno.