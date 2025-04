«¡Lo que hubiera dado mi padre por volver al María Luisa!»

A. GILGADO MÉRIDA. Domingo, 7 de noviembre 2021, 08:15 Comenta Compartir

Andrés Madrigal, José María Alvárez, Vicenta Martínez, Ángel Briz o Antonio Rodríguez Osuna conocen bien a Gabriel Aláez. Le recordarán en el homenaje del próximo sábado que prepara la Asociación Cultural Carnaval Romano. Su hijo Javier habla también del legado que deja uno de los fundadores de los Cazurros.

–¿Cómo se toman en la familia este homenaje?

–Agradecidos. Muy agradecidos. Mi padre ya ha recibido muchos. Un premio que se entrega cada viernes de Carnaval lleva su nombre y yo creo que todas las agrupaciones de Mérida le han cantado. Ése es el mejor homenaje.

–¿Espera alguna sorpresa?

–Cuando Andrés Madrigal me contó la idea le dije que yo prefería mantenerme alejado para vivir la gala desde la sorpresa. Quiero sorprenderme para no olvidarlo nunca. Vendrán los Cazurrinos, aquellos niños que ahora tienen cuarenta que estuvieron en la agrupación infantil de mi padre. Fue la primera de Mérida. Están repartidos por toda España y se juntarán para cantarle. Hay pasodobles inolvidables.

–¿Por qué cree que le respetan tanto en Mérida?

–Fue el primero que se tomó en serio la cantera. De esa agrupación de niños han salido los carnavaleros que ahora tanto aportan a nuestra fiesta.

–Era difícil no ser carnavalero siendo el hijo de Gabriel Aláez.

–Pues sí. Yo soy lo que soy como carnavalero gracias a él. Ya en el año 87 me bajaba a los ensayos de los Cazurros y desde entonces no paré. Toda esta forma de vida se la debo a él.

–Y exigente.

–Sí, mucho. Mi padre era muy, muy crítico. Consigo mismo, con su agrupación, con los Cazurros, y con lo que nosotros hacíamos en Los Pilinguis. Era de León y siempre le decía que era el mejor chirigotero de León porque era el único. Y en contra de lo que muchos creen, muy serio. Era difícil hacerle reír.

–A estas alturas no vamos a descubrirle, pero cuesta creerle.

–Sí. Cuando yo preparaba las letras de Los Pilinguis siempre se las entregaba primero a él. Le pedía su opinión antes de pasarlas al grupo. Y por la cara que ponía ya sabía que no le gustaba. No era fácil convencerle. Ahora me acuerdo mucho de esa época, de cuando le enseñaba mis primeras letras. El tiempo siempre le daba la razón. Lo que más le convencía a él, luego era lo que más éxito tenía con Los Pilinguis. Tenía un olfato muy fino.

–Ahora que usted es ya un carnavalero con experiencia, ¿cómo definiría a su padre?

–Muy clásico. Basta con escuchar a los Cazurros para deducirlo. Eso no lo hace mejor ni peor, pero se mantenía muy fiel a su estilo. Muy exigente con las letras. Eso creo que lo ha inculcado mucho en Mérida.

–¿Cómo viviría el Carnaval Romano actual?

–Algunas cosas las vería con recelo. No tengo dudas. Concebía el Carnaval de una forma muy clara. Pero por otro lado, disfrutaría mucho. Fue de los que más se peleó por sacar adelante una fiesta grande en Mérida. Parte de todo lo que él quería para el Carnaval Romano lo estamos consiguiendo ahora. También disfrutaba mucho viendo como cuidamos la cantera. Cuando él empezó con los Cazurros no había esa cultura de cantera que ya se ha consolidado.

–¿Y el María Luisa?

–Mi padre, como muchos de los seguidores de los Cazurros, era muy, muy del María Luisa. Siempre lo defendió como su sitio natural. Se adaptó a los cambios, pero lo reivindicó siempre para volver. ¡Lo que hubiera dado por volver al María Luisa!

–¿Hablaban mucho del Carnaval?

–La última conversación que tuve con él fue sobre unos pasodobles. Los Cazurros me encargaron la música para la letra de ese año. Yo le pregunté cómo los llevaba porque quería empezar a componer. Me contó un poco las ideas que tenía y estuvimos viendo cómo lo íbamos a hacer. No se me olvidará nunca esa conversación. Por la tarde murió. Cada vez que me acuerdo de eso me emociono. Algo tan importante para nosotros como el Carnaval fue también nuestra despedida. O nuestro punto y aparte.

–¿Se sentía cómodo en los últimos concursos?

–Los vivía con nostalgia. Me contaba que le pasaba como en su trabajo. Trabajaba en los servicios administrativos de Sevillana, lo que hoy es la compañía Endesa. Con la incorporación de las nuevas tecnologías tuvo que adaptarse. Su función laboral cambió por completo. En el Carnaval le pasaba, a veces, algo parecido. Sentía nostalgia de otra época.