«Currar con Pedro Almodóvar fue maravilloso porque sabe lo que quiere»

A Leo Rivera le llegó su primera oportunidad en el cine en 2005, de la mano de Pedro Almodóvar. El actor hizo las pruebas sin saber que eran para 'Volver', película que estaba rodando el director manchego en aquel momento. «Estaba haciendo una serie y me llama el director del casting y me dice lee esto, a la semana me llaman del Deseo y me dicen que han visto mi prueba y yo sin saber que era para Almodóvar».

Leo se considera un tipo con suerte por cosas como esta. Guarda muy buenos recuerdos de su paso por este rodaje «currar allí fue maravilloso, Pedro es un tío que tiene clarísimo como quiere que hagas las cosas y eso es fantástico porque en esta profesión a veces hay falta de comunicación por no herir sensibilidades».