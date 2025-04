«Si no eres curioso no podrás trabajar como diseñador»

Antonio Gilgado Mérida Domingo, 6 de febrero 2022, 08:56 | Actualizado 19:22h. Comenta Compartir

Creatividad es la palabra que más repite Gonzalo Maldonado. El viernes acabó sus exámenes en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. Inicia ahora sus prácticas y su recorrido en el tour del Club de Creativos porque ha sido seleccionado entre los mejores alumnos de diseño de España.

–¿Qué es exactamente el Club de Creativos?

– Participan los directores creativos de las agencias de publicidad más importantes de España. Organizan cada año un concurso de detección de talentos entre los alumnos de cuarto de la carrera de diseño y yo he quedado el sexto, por eso estoy muy ilusionado con la oportunidad.

–¿En qué consiste el premio?

–Son tres etapas. Las dos primeras son cursos privados impartidos por los propios directores. Y la tercera parte es la más suculenta, te vas de prácticas a una de las agencias del Club. Son equipos que hacen la publicidad a Coca Cola, Sony o Red Bull, por ejemplo.

–¿Cómo consiguió convencer al jurado?

–Solo hay un vídeo de un minuto para valorar la creatividad de cada candidato. Tienes que comprimir tu idea mucho para explicarla. Este año plantearon una campaña para donar más dinero a los perjudicados por el volcán de La Palma.

–¿Y cuál fue su idea?

–Me centré en un mensaje que llegara a los jóvenes. Parto de la idea de que solo se interesan por algo que les afecta directamente y hago una analogía entre el volcán de La Palma y el volcán de los jóvenes, que son los granos en la cara. El grano tiene una estética muy similar al volcán. La idea es que por cada compra de un cosmético determinado para los granos en la cara de los jóvenes hay un donativo para La Palma. De esta forma, cuidándose uno mismo cuida también a la isla.

–¿Qué fue lo que más valoró el jurado de su idea?

–La creatividad. No se fijan en otra cosa. Es lo más imprescindible para estudiar la carrera de diseño gráfico.

«A nivel humano, la Escuela de Mérida es inmejorable, hay exigencia y flexibilidad»

–¿Diseño gráfico se puede entender ya como una carrera universitaria?

–Se trata de estudios superiores que con la Ley Celaá se consideran grados. Son doscientos cuarenta créditos repartidos en cuatro cursos. El problema es que hay una oferta muy reducida. Solo se ofrece en las escuelas de artes. En Extremadura, únicamente en Mérida.

–¿Cómo valora la formación en la Escuela de Mérida?

–Hay pocas plazas. Solo veinte por curso. Nosotros empezamos veinte y a cuarto hemos llegado quince. Es muy recomendable por el profesorado de la Escuela. Pero estaría bien que el Ministerio o la Junta actualizaran el temario. Faltan asignaturas relacionadas con el pensamiento humano y una asignatura de publicidad. La mayoría de los que estudiamos allí trabajamos luego en agencias de publicidad. Pero a nivel humano, la Escuela es una pasada. Los profesores nos tratan como profesionales en la exigencia pero también como estudiantes por su flexibilidad.

–¿Qué hizo que usted estudiara diseño?

–Nos formamos para solucionar problemas a los demás. Da igual cómo se materialice luego la idea. Somos comunicadores visuales y el diseñador gráfico, en teoría, soluciona un problema visual. Pero yo creo que va mucho más y eso es lo que me atrae. La parte psicológica y sociológica me motiva.

–¿Donde se ve ejerciendo en un futuro?

–Todos los días me hago esa pregunta. Ahora tengo una oportunidad única y la quiero aprovechar. Desde muy pequeño siempre he querido montar mi propia empresa. Tengo un gen emprendedor. A los doce y trece años ya estaba comprando y vendiendo por Internet para ganarme un dinero. Mi padres dicen que he sido un niño que les ha salido muy barato por lo poco que les he pedido. Tengo mi empresa en la cabeza, pero ya veremos.

–De las agencias que tiene ahora a su alcance, ¿cuál le atrae más?

–Las del Club son todas buenísimas. Trabajan a nivel internacional. Wunderman Thompson cierra contratos con muchos gobiernos y luego está David Madrid. Lleva poco tiempo en activo, pero los dueños antes trabajaban en Ogilvy. Tiene nominaciones al Festival Internacional de la Creatividad Cannes Lions, que son como los premios Oscar de la publicidad. Son equipos pequeños que trabajan con mucha creatividad.

–¿Qué debe tener, a su juicio, un buen creativo?

—Curiosidad. Si no eres curioso difícilmente podrás luego desarrollarte. Quizá sea lo único innato. También resolutivo y pensar mucho. A los creativos media nos gusta pensar. Asumiendo que puedes llegar a baches oscuros, pero pensar es una herramienta necesaria.

–¿Dónde hará usted las prácticas de final de carrera?

–En Badajoz, en Dave Designs, la de David Mata. Empezó diseñando los cascos a los pilotos como Marc Márquez o Carlos Sainz y está evolucionando a una agencia que le lleva la imagen integral de los mejores pilotos de este país.

–Y en Mérida, ¿hay espacios para diseñadores?

–Está Condimento Gráfico, que tiene mucho nivel y hace cosas chulas. Luego la consultoría Payperthink, que no la conozco mucho pero he escuchado hablar de lo que hace. También Apis es un buen sitio. Tiene un departamento de diseño muy potente que da mucha libertad a los creativos para sus ideas. Eso lo valoro mucho también.