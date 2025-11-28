Cultura programa una treintena de actividades para el periodo navideño en Mérida

La programación cultural de Navidad del Ayuntamiento ofrece una treintena de actividades. Lo ha destacado esta mañana el delegado de Cultura, Antonio Vélez Saavedra, a ... la hora de detallar lo que se podrá presenciar en distintos escenarios que incluyen centros culturales, el Palacio de Congresos y el Teatro María Luisa. «Son casi todas gratuitas, siendo la mayoría musicales; una oferta muy amplia para pasar una buena Navidad en familia, escuchando villancicos y yendo a nuestros centros culturales», indica Vélez.

A mediados de diciembre se celebrarán las zambombás tradicionales del flamenco navideño»: la de Arte a cargo de Fuensanta Blanco, el día 12 de diciembre, a las 20 horas en la Plaza de España, y la Zambombá de la Familia Vargas, también en la Plaza de España a las 20 horas, el día 18.

En cuanto a los villancicos, la Coral Augusta Emérita ofrecerá actuaciones los días 11 y 13 del próximo mes. El 11 estarán a las 20 horas en la Concatedral de Santa María, y el 13 harán doblete, visitando la residencia de Santa Teresa Jornet a las 17 horas y luego a la ermita de Nuestra Señora de la Antigua a las 20 horas.

Otras actividades incluyen el Concierto de Año Nuevo de la Orquesta de Extremadura en el Palacio de Congresos, que será el 2 de enero, a las 20 horas, con la dirección de Silvina Peruglia.

En el Palacio de Congresos se podrá asistir también a la Navidad con Niña Pastori, el 27 de diciembre. Para el público infantil el Centro Cultural de Nueva Ciudad programa 'Pedro y el lobo', el 4 de enero, un espectáculo de la Red de Teatros.

Por su parte, Vélez subraya que el Teatro María Luisa tiene «un lugar destacado» en la programación con propuestas como la actuación de Pepe Rivero, un pianista compositor cubano, con su propio show y vendrá acompañado de otros músicos. Será el 4 de diciembre, con entrada gratuita.

Además, el día 20 se contará con el grupo Swing Ton Ni Song con un repertorio de temas navideños. Los domingos, en el Teatro, también habrá una función familiar, a las 18.30 horas, «los llamados teatros musicales». Se pondrán en escena de esta forma 'Las cuatro estaciones ya no son lo que eran', el 21 de diciembre, y 'La fábrica de las maravillas', el 28.

En el ámbito musical familiar, se presentará 'Veleta Roja', un grupo que está nominado a los grammys de música infantil, el día 7 de diciembre, en el María Luisa.

También estará el pacense Gecko Turner, un viejo conocido de esta ciudad y músico extremeño muy destacado, el 9 de diciembre, así como los teatros familiares 'Las hadas de las Navidad', el 3 de enero, y 'El lago de los cisnes', el 4 de enero, que se presenta como el gran atractivo cultural en el 'María Luisa'.

Mientras, en la biblioteca municipal 'Juan Pablo Forner' continúa el cuentacuentos, cada jueves, y sus talleres de ilustración especiales de Navidad y ludoteca, del 23 al 26 de diciembre, «para que las familias puedan compaginar las compras con actividades para los niños».

Además, se realizará un cuentacuentos destacado el próximo viernes en el auditorio del centro cultural de Nuestra Señora de la Antigua, con lenguaje de signos, en colaboración con la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas), con motivo del Día Internacional de la Discapacidad.

En la biblioteca municipal habrá también un encuentro con el escritor de Cabeza del Buey y afincado en Mérida Óscar de los Reyes, que va a presentar su última obra, El Rastro de sangre, el 16 de diciembre en la sala Dulce Chacón.