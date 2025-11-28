HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El delegado de Cultura, Antonio Vélez, esta mañana. HOY

Cultura programa una treintena de actividades para el periodo navideño en Mérida

La Coral Augusta Emérita cantará villancicos los días 11 y 13 y la Orquesta de Extremadura ofrecerá el concierto de Año Nuevo el 2 de enero

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:37

La programación cultural de Navidad del Ayuntamiento ofrece una treintena de actividades. Lo ha destacado esta mañana el delegado de Cultura, Antonio Vélez Saavedra, a ... la hora de detallar lo que se podrá presenciar en distintos escenarios que incluyen centros culturales, el Palacio de Congresos y el Teatro María Luisa. «Son casi todas gratuitas, siendo la mayoría musicales; una oferta muy amplia para pasar una buena Navidad en familia, escuchando villancicos y yendo a nuestros centros culturales», indica Vélez.

