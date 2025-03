Cultura insiste en que no cierra la Sala Trajano de Mérida y habrá programación en enero

El cruce de reproches entre la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, y el gobierno municipal sigue alimentándose.

La semana pasada el frente lo abrió ... el concejal Julio César Fuster. Dijo que la Junta no tenía plan para la Sala Trajano e insistió en que realmente la intención oculta era cerrarla. Incluso denunció que no se va a renovar el contrato para el personal que abre el recinto durante las funciones. A cada denuncia del Ayuntamiento, la consejera Bazaga responde que son invenciones y polémicas artificiales. «No está cerrada y nunca se ha pensado en cerrar. Habrá programación» responde otra vez la consejera Bazaga, que lleva ya dos semanas diciendo lo mismo.

Ayer se reunió con representantes de las artes escénicas de Extremadura. Desde el sector asistieron la unión de actores y actrices profesionales de Extremadura (UAPEX) y Extremadura Teatral. Les desmintió claramente el cierre. «Marcamos el presupuesto más alto para la programación cultural, no quitamos ninguna de las ayudas y tampoco para teatros como el María Luisa, el festival de Mérida y los consorcios de Badajoz y Cáceres», explicó. Sobre la Trajano, recordó además que cuando llegaron al gobierno se encontraron un recinto en condiciones bastante deplorables, invirtieron en la rehabilitación y se mantuvo la programación. Ya ha informado varia veces que cuenta con una partida propia de 225.000 euros y que su objetivo es no contraprogramar al María Luisa y que sirva para proyectar a los jóvenes talentos de las artes escénicas de Extremadura. A su juicio no hay duda sobre la gestión de los últimos años y cree que el único interés en esta polémica es la confrontación permanente del gobierno local.

El alcalde de Mérida cree que a la Junta le ha faltado lealtad institucional con Mérida sobre el uso final de la sala

Insiste que todo ha surgido a raíz de «comentarios sesgados en torno a una noticia falsa» y lamenta que el propio sector se haya hecho eco de esa misma noticia falsa cuando el Ayuntamiento de Mérida denunció que Cultura iba a cerrarla.

Se acordó la consejera de Cultura también de la gestión que está haciendo el Consistorio con su teatro María Luisa. «Lleva año y medio sin ser capaz de sacar el licitador y, sin embargo, la Junta no presiona a nadie porque los trámites y los momentos son los que tocan».

Para el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, los pasos que se están dando no son una noticia falsa. Su versión es que los consejeros de la Junta están siendo desleales con el gobierno municipal de Mérida.

Hay una cosa, explica, que se llama la lealtad institucional. «Yo me encontré en un Consejo de Capitalidad una partida eliminada de la Sala Trajano y dos días después dijeron a los medios de comunicación que iban a montar una nueva iniciativa que iba a depender de Juventud». Ese cambio de criterio, explica el alcalde, evidencia que no hubo partida alguna para el 2025 en un principio. «Yo he tenido una lealtad institucional enorme a la Junta de Extremadura y lo que he dicho lo he dicho primero en los despachos y después en los medios de comunicación, y yo me he encontrado todo esto en la prensa».