Cultura cede la Sala Trajano a Juventud y abre un conflicto con el Ayuntamiento de Mérida

En la Sala Trajano hubo anoche un recital flamenco con la cantera de Fuensanta Blanco. Hoy un recomendable monólogo de Pepa Gracia: 'Como me ... convertí en árbol'. Inspirado en el mito de la venganza de Eros sobre Apolo. Y mañana un clown infantil. Igual de recomendable para pasar la tarde del domingo en familia.

La programación escénica de la sala depende de la consejería de Cultura, de hecho es la única de Extremadura que gestiona directamente. Se presentó la temporada en septiembre con un calendario cerrado hasta diciembre. Y con muchas expectativas de público porque llevaba en verano más 7.000 espectadores.

Pero Cultura quiere a partir de enero darle otro enfoque y pasará al Instituto de Juventud. Para que allí estrenen y trabajen las compañías de teatro joven y los dramaturgos en formación. Lo hace, explica Cultura, aprovechando que en breve arrancará la programación del María Luisa (un teatro que depende directamente del Ayuntamiento y que apoya la Junta con financiación).

Para el Ayuntamiento no es un cambio de uso ni una orientación distinta, habla directamente el alcalde de cierre y clausura de una sala de teatro emblemática en la ciudad. Cree que perjudicará a la oferta cultural de Mérida, a las compañías y al público.

Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida, y Victoria Bazaga, consejera de Cultura, explicaron ayer sus posturas.

«No queremos que se cierre, vamos a intentar con todo el sector cultural de la región hacer entender a la Junta que debe seguir manteniendo con actividad teatral», ha explicado el alcalde.

«La Sala no se cierra. No se ha cerrado nunca. Solo un día por una obra, pero nunca más. Y no se va a cerrar. Va a seguir muy abierta», replicó con insistencia la consejera Bazaga.

Y habla de aumentar la oferta cultural de Mérida con este nuevo uso vinculado al teatro joven. «Queremos que los jóvenes talentos puedan trabajar y estrenar sus obras, que haya un sitio específico para ellos. Y ese sitio va a ser la Sala Trajano».

Bazaga dice que no quieren hacer una contraprogramación la María Luisa porque es un teatro en el que también invierten 300.000 euros al año y en el que seguirán trabajando. En la cultura, dijo, se mejora haciendo revisiones y cambios. Rechaza mantener formatos agotados y la función de la Sala con el María Luisa en el circuito debe ser otra. Confiesa la consejera que la Sala Trajano y el María Luisa se han contraprogramado este tiempo y han optado por abrir una nueva línea enfocada a los jóvenes. «Es muy aventurado hablar de privación sin conocer el efecto ni la programación y es muy precipitado hablar de esta forma tan negativa», respondió a quejas del alcalde.

Antonio Rodríguez Osuna fue muy vehemente con los planes de Cultura, habla de improvisación y critica además que no se informara en el Consejo de Capitalidad sobre este cambio cuando preguntaron en la reunión por la falta de asignación presupuestaria para la Sala.

Si tuvieran un plan, critica el alcalde de Mérida, ya lo hubieran anunciado públicamente. Ahora cree que se hace para tapar el cierre y no reconocer que se clausura la programación tras setenta años.