El alcalde de Mérida culpa a la Junta del retraso de la licitación del teatro María Luisa

El enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la consejería de Cultura sigue sin cerrarse y los cruces de reproches no frenan. El alcalde de Mérida, ... Antonio Rodríguez Osuna, ha replicado ahora a la consejera que el Teatro María Luisa tiene actividad desde que abrió y siempre sufragada con fondos del ayuntamiento. Y culpa a la Junta del retraso para conseguir un licitador.

La versión del alcalde es que el Consistorio como licitador cumple con sus plazos pero luego se atascan cuando llegan los recursos a la Junta y tarda en resolver si procede o no atender las reclamaciones que hacen los aspirantes. Cree que Victoria Bazaga desconoce como es la oferta cultural de Mérida cuando dice que lleva año y medio sin actividad. El María Luisa no tiene licitador, pero desde que se inauguró acoge festivales, galas, conciertos y teatro. La polémica viene por la gestión de una temporada completa. Para ponerla en marcha se abrió un concurso entre productoras de teatro y ese proceso se ha dilatado. Recalca Osuna que todo lo que se está programando ahora en el nuevo teatro se hace con fondos municipales. Y critica que Bazaga presuma de que hay un auge cultural en la región. No hay ningún auge cultural con el gobierno de María Guardiola, salvo el que experimente, ha dicho, la empresa de la que era propietario el secretario general de Cultura.