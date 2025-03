Cubillana ensancha Santo Domingo y levanta el suelo de Graciano

Por Santo Domingo empezó la obra de accesibilidad del centro. Ha ganado espacio la plaza al ensancharse. Se mantiene solo como acera los veladores ... de los dos bares. Y allí para provisionalmente el autobús urbano que antes lo hacía en Graciano. Mucho más despacio van los coches por John Lennon de lo que iban antes. Y solo hay parones puntuales cuando tiene que girar por delante de Presidencia algún autobús. Ha marcado la Policía Local en el suelo el punto exacto junto a la fuente en el que tienen que colocar la rueda los conductores para entrar por la valla de protección que han colocado los operarios y seguir el itinerario. Medido al centímetro.

También hay posibilidad de girar de nuevo hacia la Loba. No es Lennon dirección obligatoria. En el otro extremo, entre los que bajan por la plaza de toros, el cambio más significativo se ha colocado en la calle Oviedo, a la altura de María Guerrero.

LOS DATOS Inversión Un millón de euros en hacer la obra en la manzana al completo. La empresa seleccionada es Cubillana.

Plazos Cuatro meses y medio para mejorar el suelo de cada calle y un mes más para terminar Santo Domingo. La previsión es concluir todo a final de 2023.

Como no pueden entrar a Santo Domingo, salen por la esquina de la antigua ferretería hasta Suárez Somonte. Con la plaza abierta en Santo Domingo y el tráfico regulado por ambos extremos en Lennon y Oviedo, los operarios de la empresa Cubillana trabajan estos días en Graciano.

Una máquina avanza levantando el suelo con martillo hidráulico. Ha hecho ya el tramo de la Alcazaba. No pueden pasar los coches ni se pueden usar las cocheras, pero se mantienen abierto los negocios de la calle.

Funciona en Graciano un restaurante, una peluquería, una tienda de muebles, una academia de baile, otra de refuerzo escolar y la administración de lotería de Quintanilla.

La previsión del Ayuntamiento es que la empresa tarde entre cuatro y cinco meses en cambiar el suelo y poner un firme más accesible, sin aceras ni cambios de altura. En verano esperan reabrirla.

No se prevén retrasos por hallazgos arqueológicos porque las zanjas profundas en la manzana ya se hicieron en la anterior pavimentación y sirven ahora para echar la solera. No hay que cavar en profundidad, pero sí se hace, como en todas las obras, un seguimiento de los técnicos del Consorcio.

Luego toca el traslado a Lennon y dirigir el paso de los coches por Graciano. La manzana completa se abrirá al público a final de 2023. El Ayuntamiento ya ha adelantado que aunque se ha diseñado siguiendo las prioridades de Valverde Lillo y el resultado será muy parecido, no habrá en este caso un cambio de uso. No habrá restricciones porque se trata de la manzana que conecta el centro con la Zona Sur y no hay alternativa para sortearla por coche. Los diez meses de obra y el millón de euros de inversión se justifican porque se abrirá a los peatones la manzana más próxima a la Plaza de España , los coches irán despacio y se regenerará el comercio y los negocios que operan en las dos calles.

Este formato urbano tendrá luego continuidad por Suárez Somonte y la Rambla para cerrar el perímetro principal de Mérida.

