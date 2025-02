Cubillana tiene hasta el 19 de enero para terminar la obra en John Lennon

Aprueban los concejales del Gobierno municipal prorrogar el tiempo para la obra que hace Cubillana en John Lennon y Graciano por 1,13 millones.

Tomaron la decisión en la Junta de Gobierno Local del 2 de octubre, pero se conoce ahora la deliberación porque se ha publicado en la web municipal que recopila toda la documentación que se trata en el órgano de gobierno de la ciudad.

Llevó la propuesta de atender la demanda de Cubillana Silvia Fernández López, la concejala responsable de todas las contrataciones públicas que saca el Ayuntamiento.

Según explicó, la constructora pidió el 18 de agosto cuatro meses más de lo previsto inicialmente para entregarla.

Argumentó la adjudicataria que han tenido que pavimentar más metros de los proyectados en la zona de la Alcazaba, junto al edificio de Presidencia y también por la instalación de luminarias en Santo Domingo o la canalización de la fuente de la plaza del Rastro. Luego hallaron restos arqueológicos en las conexiones de Graciano, plaza de Santo Domingo y Suárez Somonte. Y según la empresa, toparse con estos elementos arqueológicos en el subsuelo ralentizó el trabajo de los operarios. Hubo varias reuniones con el Ayuntamiento y el Consorcio, más las tomas de datos y mediciones para abordar los nuevos elementos no contemplados inicialmente. Los suministros tampoco han ido como se esperaban. Para las baldosas del suelo junto al del edificio de Presidencia, por ejemplo, el suministrador tardó dos meses. Argumenta también que en junio, julio y agosto se trabajó menos horas de las previstas por las olas de calor, lo que obligó a reducir las jornadas laborales.

Entiende la empresa que los retrasos por todas estas incidencias no se les puede atribuir a la constructora. Por eso reclamaron a la concejala de contrataciones un cuatrimestre de prórroga. En un principio se comprometió a terminarla en diez meses, pero a estas alturas de la ejecución ya no van a poder entregar en el plazo por el que firmó el contrato a finales del año pasado. Tras esta petición de la constructora, emitió luego un informe el responsable del contrato en el Ayuntamiento. No coincidía la valoración del funcionario con el que hace la empresa.

Desde el servicio municipal –una vez revisada la documentación que presentó Cubillana– estiman que el retraso en todo este tiempo no achacable a la empresa es de dos meses y no de cuatro como pedía Cubillana. Y finalmente esta fue la decisión que ratificaron luego los concejales en la Junta de Gobierno Local. El Ayuntamiento rebaja a la mitad la prórroga para terminar la manzana. Ahora el plazo de entrega es el 19 de enero de 2024.

El proyecto sobre Lennon y Graciano lleva varios años en la agenda municipal. El contrato entre Cubillana y el Ayuntamiento para quitar las aceras y los bolardos se firmó el 19 de noviembre de 2022. Fue la opción que eligió la mesa de contratación municipal a un concurso al que también concurrieron las empresas constructoras Imesapi, Majoin y Sehuca.

Su propuesta fue la más valorada por los funcionarios, aunque ahora pida la elegida cuatro meses más.