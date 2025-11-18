Cuatro detenidos tras agredir con una tijera de podar y robar en una tienda cerca del hospital de Mérida

Cuatro detenidos, uno de ellos, menor de edad, por un robo con violencia e intimidación en un local de la calle Severo Ochoa, en el ... entorno del hospital de Mérida. La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local emeritense, ha confirmado que cuatro jóvenes, de entre 17 y 22 años, delinquieron en un establecimiento comercial el pasado jueves, sobre las 23.30 horas. Tres están en prisión y en libertad se encuentra el menor de edad.

Según el relato de la Policía, dos encapuchados accedieron a un establecimiento comercial en Severo Ochoa y agredieron a la dependienta con unas tijeras de podar de grandes dimensiones. Además la intimidaron con un arma larga tipo escopeta mientras un tercer implicado vigilaba en el exterior. Tras recibir la llamada del robo, se estableció un dispositivo de localización conjunto entre Policía Nacional y Policía Local de Mérida por las inmediaciones y se logró localizar a dos personas que coincidían con las descripciones aportadas por la dependienta y los testigos.

El grupo judicial de delincuencia especializada y violenta de la Comisaría de Mérida continuó la investigación tratando de identificar a otros dos, ya que según manifestaban los testigos estaban dos personas más implicadas en los hechos.

La dependienta pudo identificar al tercer autor de los hechos (al que vigilaba en la calle), como un cliente habitual del establecimiento, información que junto a otras investigaciones realizadas por los agentes, fue «crucial» para conseguir identificar y localizar a éste cerca de su domicilio. Allí había «repartido el botín» con otro joven implicado, un menor de 17 años de edad. Según ha podido saber HOY, ese botín es económico y se cuantifica en unos 350 euros sustraídos.

«La rápida actuación de la Policía Local permitió la detención de los dos autores materiales minutos después del atraco», dice la nota de prensa, y la investigación del grupo judicial de la Policía Nacional emeritense logró la identificación y la detención de los otros dos implicados.

Los detenidos son cuatro varones de entre 17 y 22 años de edad. El juez decretó el ingreso en prisión de los tres mayores de edad. El menor está en libertad con su caso llevado a la Fiscalía de Menores de Badajoz.