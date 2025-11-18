HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Agentes de la Policía Nacional en el exterior del hospital de Mérida. HOY

Cuatro detenidos tras agredir con una tijera de podar y robar en una tienda cerca del hospital de Mérida

La amenazaron con una escopeta en una tienda de la calle Severo Ochoa y se llevaron alrededor de 350 euros; uno de los implicados es un menor de edad

R. H.

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:09

Cuatro detenidos, uno de ellos, menor de edad, por un robo con violencia e intimidación en un local de la calle Severo Ochoa, en el ... entorno del hospital de Mérida. La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local emeritense, ha confirmado que cuatro jóvenes, de entre 17 y 22 años, delinquieron en un establecimiento comercial el pasado jueves, sobre las 23.30 horas. Tres están en prisión y en libertad se encuentra el menor de edad.

