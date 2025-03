Carnaval Romano: El cuarteto se reivindica en la segunda noche del María Luisa de Mérida

En el menú de anoche en el María Luisa destaca la vuelta de los cuartetos, las ganas por ver en Mérida al coro que ... estuvo en Cádiz y por comprobar también si el éxito del año pasado de la chirigota Lokácostao se prolonga y se consagran como gran agrupación del Carnaval Romano.

El coro pierde en Mérida su efecto sorpresa porque todos saben que Un mundo ideal representa a los personajes de Disney y Pixar. Pronto les comunicarán si pasan de fase en Cádiz, pero sirve lo del Falla también para despertar interés en Mérida. Conclusión clara: no hay más ilusión que la del Carnaval. Mixto y dirigido por Pilar Vizcaíno, el Coro de Mérida apunta directamente a las falsas princesas de hoy en día.

Seguidores en las butacas anoche de Lokácostao. La loca pescadería del Palacio dejó el listón muy alto . Cerró la comparsa El Circo. Y abrió la noche un cuarteto, el del Hostal Imperial de Doña Lali. El cuarteto se reivindica en el María Luisa. Encaja mejor que en el Palacio. Los de Doña Lali llevan quedando segundos desde que debutaron y anoche ya lo dijeron. No están abonados. Por eso han fichado a Nono.

Acabó el público en pie despidiéndoles. Cuarteto, cuarteto y cuarteto, corearon. No se llenaron todas las butacas a las nueve, hay quien cree que si empieza un cuarteto, mejor retrasar la entrada hasta que lleguen las comparsas o las chirigotas. Pero los treinta minutos de Doña Lali sirvieron para contradecir a los que no prestan atención al género.

Antes de llegar a los cuplés ya habían conquistado el María Luisa. Hablaron de los bonos de consumo y del viaje de Osuna al Papa. Representaron la broma de que en realidad Osuna no le regaló a Francisco una réplica de Santa Eulalia, le dejó en la plaza del Vaticano un bono de regalo para gastarlo en los comercios.

Y sacaron partido también al eterno dilema de los vecinos empadronados o no empadronados en la ciudad. Los empadronados, dijeron, son los que saben que el resalte de la Isla está a doble altura. Recorrieron nombres que siempre están en las letras. Desde Ángel Briz hasta Pepe None. Y no faltó tampoco las referencias a los fantasmas del Carrefour Express. Una mina para los letristas de Mérida.