El CSIC trae a Mérida su programa navideño con un espectáculo familiar y lanza su web de juegos científicos Será el sábado en el centro cultural Alcazaba, a partir de las 12.30 horas

Celestino J. Vinagre Martes, 2 de diciembre 2025, 11:01

Llegar a la ciencia a través de los juegos y un espectáculo familiar. El Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) inicia en Mérida, el próximo sábado, la quinta edición de programa navideño por toda España llamado La buena energía X+. A partir de las 12.30 horas del sábado, el auditorio del centro cultural Alcazaba se convertir en un gran laboratorio en el que experimentar y fusionar la ciencia con el arte y que aporta muchas emociones. La entrada es gratuita con inscripción previa a través de la web csicxmas.com.

Desde su nacimiento en 2021, CSIC X+ ha transformado la Navidad en un espacio de divulgación creativa. 'La buena energía X+' invita al público familiar a un espectáculo itinerante que une teatro, música y experimentos en directo y lanza una página web (csicxmas.com) con experimentos, consejos y juegos científicos para aprender disfrutando todos los del año. El Dr. X+, papel que asume el astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía y músico Daniel Guirado conducirán al público «por un viaje trepidante» a través todo tipo de fenómenos estudiados por el CSIC, como las zonas polares, los océanos, las ondas sonoras, el cerebro humano o los eclipses. La sesión contará como artista invitado con el arqueólogo Pedro Delgado, del Instituto de Arqueología de Mérida, adscrito al CSIC.

Cada edición de CSIC X+ ha explorado un territorio distinto de la ciencia: los copos de nieve, el cerebro, las ondas, los polos…En esta quinta entrega, la expedición del Dr. X+ revisitará esos mundos y mirará hacia el cielo para prepararse para los eclipses solares que se podrán observar en España entre 2026 y 2028.

Además, para disfrutar de la ciencia mas allá del escenario y de la navidad, el proyecto ha estrenado una web dinámica (csicxmas.com) en la que familias, docentes y personas curiosas de todas las edades podrán acceder a vídeos en los que el Dr. X+ compartirá experimentos y consejos, así como a relatos y desafíos creados por el equipo de X+. Estos contenidos se agrupan bajo el paraguas El Método X+, que invita a observar, preguntar, experimentar y compartir la ciencia.

Después de Mérida, el espectáculo del Centro Superior de Investigaciones Científicas pasará por Fuengirola, Madrid, Alicante y Santiago de Compostela.

Desde su primera edición, CSIC X+ ha sido un espacio donde la ciencia se vive «como una experiencia compartida», explica Pura Fernández, vicepresidenta adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC. «En su quinto aniversario, el proyecto amplía su impacto con una programación híbrida y un nuevo enfoque: llevar esta celebración navideña de la ciencia a más lugares y momentos del año», añade.

Temas

Energía

ciencia

Navidad

CSIC

España

Mérida