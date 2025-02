Crisol sigue adelante con una nueva edición en Mérida con más de 200 participantes

Sigue la Delegación de Servicios Sociales de Mérida con una nueva edición del Programa Crisol para ayudar a parados de larga duración y poco cualificados que se han desconectado del mundo laboral. Catalina Alarcón, la concejala encargada de este servicio, explica que trabajan ahora ... con más de 200 participantes. Más de cincuenta siguen en un sistema de educación o formación, a más de veinte le han ayudado a obtener una cualificación para optar a un empleo futuro y 11 han conseguido un puesto de trabajo. Todo un éxito porque la mayoría llevaba años sin trabajar. Hay cursos de camareros de pisos o mozo de almacén para integrar a los desempleados más vulnerables de la ciudad. Buscan siempre desde Crisol itinerarios de integración en sectores donde abundan las ofertas de empleo en la ciudad. La hostelería es uno de los nichos más dinámicos que oferta siempre vacantes y el de mozo de almacén se dirige a las empresas que operan en el polígono industrial y en las centrales de fruta, que abarcan campañas temporales cada vez más largas. Crisol, dijo Catalina Alarcón, tiene un presupuesto este año de 209.000 euros.

A este dinero en planes sociales, hay que sumar los más de 400.000 del plan de acción social con la que han podido financiar la escuela digital para que los parados y jóvenes sin recursos se acerquen a la programación, la impresión en 3D y otras herramientas digitales. En este caso el perfil es el de jóvenes que dejaron los estudios sin aprobar la secundaria y no tienen todavía muy definido su futuro laboral.

La concejala Catalina Alarcón cree muy relevante que hayan aprendido en San Lázaro a desarrollar páginas web porque eso les abre un campo al que no tenían acceso.

Destaca también que esta intervención en San Lázaro ha servido para crear por primera vez una asociación de vecinos.

Para los padres parados con niños pequeños trabaja la delegación con varias asociaciones. Se tramitaron el año pasado 450 informes de derivación a asociaciones como Cáritas, Cruz Roja, San Vicente de Paúl, Don Bosco o Cepaim.

El Programa de Atención a Familias (PAF) está dirigido a los que atraviesan una situación económica muy delicada con varios niños a su cargo y esa situación pone en riesgo psicológico y social a los padres y los menores. Se han atendido a 57 familias, con un total de 127 niños y adolescentes. Hay 64 menores dentro del Sistema de Protección de la Junta de Extremadura. «En todos los caso se han hecho gestiones en el propio domicilio y seguimiento para velar por las necesidades a cubrir», explica Catalina Alarcón.

Otra herramienta en la delegación para sacar a los niños del contexto de pobreza en el que viven es el que promueve actividades educativas y de ocio saludable en la infancia. Con Cruz Roja, por ejemplo, se han hecho talleres en las vacaciones escolares y han atendido a más de un centenar de niños.

Defiende la delegada la función que cumplen los colegios abiertos en periodos extraordinarios porque ayuda a que los escolares sigan en un contexto educativo, de agenda saludable y de ocio para madurar sin carencias.

Es una alternativa muy demandada y que ya se ha consolidado en la ciudad. Los impagos y los riesgos de desahucios es un problema común que arrastran en muchos casos los padres. Hay un programa de auxilio para ayudar a pagar los alquileres y los mínimos vitales como agua, luz o gas. También un fondo para situaciones de emergencia. Según explica la delegada, en Servicios Sociales trabajan para que en Mérida no se desahucie a padres con niños pequeños a su cargo.

En 2023, por ejemplo, activaron este fondo en casi cuarenta casos que detectaron. La partida total fue de 30.000 euros.

Salieron también de su delegación 33 informes de vulnerabilidad, se trata de documentos que redactan los trabajadores sociales del Ayuntamiento para que cuando se presente ante una casa una orden de ejecución, el juez que lo autorice tenga en cuenta en la decisión final que se trata de una situación de riesgo real de exclusión y que no pueden pagar el alquiler porque no tienen ingresos mínimos con los que afrontar los gastos mensuales. Y que se tenga en cuenta el bienestar de los menores antes de ejecutar. También sirve para que en las futuras ofertas de vivienda social pública, la Junta detecte a los que tienen una necesidad real y no pueden pagarse una propia.