Crisol contratará a 15 personas para un curso de alojamientos en Mérida

El programa Crisol, para inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, ha comenzado el proceso de selección para formar ... parte del proyecto de formación y trabajo a la vez denominado Crisol - Formas. La entidad promotora es Fundación Don Bosco, que desarrollará una formación teórico-práctica en un curso de operaciones básicas de pisos en alojamiento. Comenzará en el inminente mes de septiembre.

La delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, señala que este nuevo proyecto permitirá contratar a quince alumnos procedentes del programa Crisol.

«Para ellos supondrá una gran oportunidad para su incorporación al mundo laboral. No sólo obtendrán un salario sino que además, aprenderán una profesión muy demandada, adquiriendo nuevas habilidades y competencias necesarias para su incorporación al mundo laboral», resalta Alarcón.

«Les abrirá las puertas a un sinfín de nuevas oportunidades en sus trayectorias profesionales», añade la responsable de Servicios Sociales del Ayuntamiento.

El que se haya elegido un curso sobre alojamientos se explica tras elaborar un estudio de la situación empresarial y productiva de la ciudad, «teniendo en cuenta las necesidades de personal existentes, así como la demanda de formación en este sector», se añade desde el Consistorio emeritense.

Este nuevo proyecto tendrá una duración de nueve meses. Durante seis las personas participantes desarrollarán la formación en alternancia con el empleo. Esta fase concluyó en mayo pasado.

Finalizará el proyecto con un contrato laboral de tres meses en empresas de la capital extremeña. Las empresas colaboradoras para esta oportunidad de empleo son Hostal Senero, Hostal Imperial, Hotel Velada, Acciona, Apartamentos 13 Llaves, Hotel Akla, Hotel Aldama, Lavandería Industrial Emérita y Hotel Rambla Emérita.