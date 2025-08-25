HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, con alumnos de Crisol en un proyecto anterior. HOY

Crisol contratará a 15 personas para un curso de alojamientos en Mérida

Han estado seis meses en un curso de formación y durante ahora tres tendrán contrato de trabajo con empresas de la ciudad

R. H.

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:35

El programa Crisol, para inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, ha comenzado el proceso de selección para formar ... parte del proyecto de formación y trabajo a la vez denominado Crisol - Formas. La entidad promotora es Fundación Don Bosco, que desarrollará una formación teórico-práctica en un curso de operaciones básicas de pisos en alojamiento. Comenzará en el inminente mes de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de un centenar de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de Murcia
  2. 2

    Los daños a los cerezos por el fuego: «En horas hemos perdido el trabajo de una vida»
  3. 3

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou
  4. 4 Una sandía de 65 kilos y un melón de 24, en el concurso de Villanueva de la Serena
  5. 5 El radar que más multa en Extremadura está en la A-66
  6. 6

    El arqueólogo de Sierra de Gata que murió cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  7. 7 Herido grave un hombre de 66 años tras una cornada en un festejo taurino celebrado en Guadalupe
  8. 8 Arde un coche en la EX-A1 y provoca el corte de la autovía cerca de Malpartida de Plasencia
  9. 9 Trasladan a Badajoz con una lesión vascular grave al hombre corneado en Guadalupe
  10. 10 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Jávea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Crisol contratará a 15 personas para un curso de alojamientos en Mérida

Crisol contratará a 15 personas para un curso de alojamientos en Mérida