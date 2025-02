Un creativo de 'La sociedad de la nieve' y 'Gladiator II' imparte un taller en Mérida

Antonio Gilgado Mérida Jueves, 21 de noviembre 2024, 07:42 | Actualizado 08:11h. Comenta Compartir

Damián Galán trabaja para productoras de cine como director de arte asistente. Se integra en rodajes por España y el extranjero. En su curriculum ... reciente destaca su participación en el equipo artístico de 'Gladiator II' o de 'La sociedad de la nieve', la película de Bayona sobre el accidente de avión en el glaciar de los Andes. El Festival de Cine Inédito de Mérida, el FCIMérida, lo ha invitado el fin de semana para dar un taller práctico abierto al público. Explicará los dos días la función de un director artístico en una película. Damián tiene 38 años es arquitecto y licenciado en Bellas Artes. En Mérida estudió en el colegio Atenea y el bachillerato lo hizo en Sevilla. «Me ilusiona hacer esto porque yo siempre he sido un enamorado del cine. De niño, cuando vivía en Mérida, era muy cinéfilo como espectador. Pero no tenía ningún contexto que me hablara de este tipo de cosas. Ahora me apetece mucho ofrecer este contexto en la ciudad».

Desde niño, por tanto, ya sabía Damián a qué quería dedicarse. Estudió arquitectura y luego Bellas Artes por presión familiar. Acabó la carrera justo en la crisis de la construcción y apenas había trabajo como arquitecto. Razón suficiente para abrir otros caminos. «Si no era vocacional y además sabía que no me iba a poder ganarme la vida como arquitecto, podía intentarlo en el cine, que es lo que más me motivaba». Investigando opciones descubrió la figura del diseñador de producción o director de arte. Se fue a una escuela de Inglaterra y se preparó. Luego le llegaron algunos encargos en Inglaterra y casi por casualidad acabó trabajando en España en una película que se rodó entre los dos países. «Cuando nos tocó trabajar aquí, mi pareja y yo decidimos quedarnos». El diseñador de producción, explica, se encarga de traducir una narrativa a un espacio concreto. Tiene que tener visión espacial y entender que monta un espacio para la cámara, para ser grabado, no para vivir. La formación como arquitecto y en Bellas Artes le ayuda a ejercer su función, pero muchos otros compañeros vienen de campos muy distintos. «Es una profesión con orígenes muy diversos porque nos movemos en un terreno que no exige una formación específica más allá de la capacidad de cada uno para hacer el trabajo». El trabajo sale porque las productoras reclutan equipos para sus proyectos de contactos en trabajos previos. Y de esa forma llegó Damián a Gladiator II. Habían estado antes en el equipo de un director de arte australiano en una película rodada en Barcelona y les llamó luego para Gladiator. «Cuando empezamos mi pareja y yo enviamos como doscientos correos para conseguir algunos trabajos. Costó bastante, pero luego alguien se acuerda de ti y te llama. Van cogiendo confianza y te dan más responsabilidad». En 'La sociedad de la nieve' entraron por su relación con el diseñador de producción. También habían coincidido previamente en una serie sobre la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. De su profesión le gusta ver cómo un texto va tomando forma física y entra en espacios concretos. Y viajar. Cada película se hace en un sitio distinto. Han rodado en República Dominicana, en Marruecos o por varias ciudades españolas. «La parte de viajar y conocer sitios es algo que me encanta». Y entre los proyectos, recuerdo especial del rodaje de 'La sociedad de la nieve'. Fue muy largo. Más de nueve meses y con una implicación constante en todas las fases. «El presupuesto permitió que se hicieran cosas que no se hacen habitualmente». Trabajaron con decorados construidos en platós, otros hechos para las localizaciones externas o un plató exterior. También miniaturas y sobre un balancín hidráulico.

