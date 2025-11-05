HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
TRES HORAS

Corte de un carril por obras en Santa Eulalia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

REDACCIÓN. Un carril de la avenida de Extremadura, dirección hacia la calle Almendralejo, permanecerá hoy cortado durante tres horas por obras en la plaza de la basílica de Santa Eulalia. Será desde las 15.30 hasta las 18.30 horas. La Policía Local informa de que se permitirá el paso de los vehículos por la zona de forma alterna pero ante la posibilidad de retenciones se recomienda utilizar itinerarios alternativos. La posibilidad de lluvias fuertes para hoy puede añadir más complicaciones al tráfico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2

    Un juzgado investiga la desaparición de fentanilo en el Hospital Materno de Badajoz
  3. 3 Cinco heridos en un choque en cadena entre un camión y tres coches en la Ronda Norte de Cáceres
  4. 4 Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia inundan La Revuelta de acento y talento extremeño
  5. 5

    Una defensa asegura que Gallardo «se comía a besos a Susana Díaz» cuando contrató al hermano de Pedro Sánchez
  6. 6 Ricardo Leal, el empresario más rico de Extremadura, cae un puesto en la lista Forbes pese a aumentar su fortuna
  7. 7 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  8. 8

    Las cámaras de vigilancia resultaron clave para recuperar a la bebé sustraída en Navalmoral
  9. 9

    5.500 aspirantes para las 82 viviendas de protección oficial que se sortean este miércoles en Badajoz
  10. 10

    El SES gasta más de 15 millones de euros en seis meses en el pago de horas extraordinarias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Corte de un carril por obras en Santa Eulalia