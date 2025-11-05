Corte de un carril por obras en Santa Eulalia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. Un carril de la avenida de Extremadura, dirección hacia la calle Almendralejo, permanecerá hoy cortado durante tres horas por obras en la plaza de la basílica de Santa Eulalia. Será desde las 15.30 hasta las 18.30 horas. La Policía Local informa de que se permitirá el paso de los vehículos por la zona de forma alterna pero ante la posibilidad de retenciones se recomienda utilizar itinerarios alternativos. La posibilidad de lluvias fuertes para hoy puede añadir más complicaciones al tráfico.