El Coro de Mérida canta en Cádiz por la salud mental y contra el machismo

El Coro de Mérida abrió anoche la sesión de preliminares del Concurso del Carnaval de Cádiz. Familiares y amigos acompañaron a la agrupación vocal hasta ... el Falla. A las ocho y media se presentaron ante el jurado inspirados esta vez en personajes de las películas de Disney y Pixar. En 2018 estuvieron con El Conquistador, en 2019 con Protestante, Coromía luego por Queen y anoche apelaron al imaginario común de la infancia.

Canciones, personajes y estribillos que no se borran. Fueron los primeros en asomar al escenario bajo el título 'Un mundo ideal', referencia clara a la canción principal de la película Aladin.

Hizo primero el Coro una presentación al mundo ideal en el que viven los niños y un paralelismo con los que viven el Carnaval por muy adultos que sean.

Personajes de Coco, de Peter Pan, de Aladin, la Bestia o Toy Story poblaron las cuerdas de los 45 integrantes. Hecha la presentación dedicaron luego el tango a la Caleta y a los rincones de Cádiz.

Y a los que van de fuera al Falla por la devoción que le profesan a su Carnaval.

Cantaron las letras de Antonio Rodríguez Osuna y José Rodríguez. La dirección musical fue de Pilar Vizcaíno.

Aprovecharon el tipo para criticar a las princesas de hoy, que poco tienen que ver con las de Disney. Referencias no faltaron a las que tienen un abuelo rey y presumen de lo que no son. Grito de empoderamiento para las jóvenes. Se rieron también de las bandas sonoras infantiles de los ochenta. Si esas músicas marcaron vuestras vidas, es normal que tengáis problemas con la bebida.

Y aviso a los que quieran hacerse fotos con los personajes de Disney como si estuvieran en el paque temático. La precariedad obliga a cobrar por fotos.

Enlazaron luego con la canción de Toy Story y lo poco que duran los juguetes ahora en Navidad. En la misma tarde acaban en el trastero.

Hablaron del bulling y de la obsesión por educar a las niña como princesas para buscar al príncipe azul. Yo seré, yo cambiaré. Mi futuro escogeré. Soy mujer y por fin decidiré.

Se llevaron los aplausos más sonados del Falla. Tiraron del personaje de Coco para los que se comen el coco. Cuidemos la salud mental, gritaron.

Y se fueron con una conclusión clara. Que no te vendan ilusiones. El mundo ideal no está en Disney, está en Carnaval.

En realidad no todo le suena a las canciones infantiles, suena a letras de Carnaval. En mi batea nada me frena. Todo me suena a Carnaval. Se despidieron.

Para los que quieran verlos en directo. El coro estará también en las preliminares de la semana que viene en el María Luisa.